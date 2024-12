„Elengedhetetlen, hogy Ukrajna még több katonai segélyt kapjon” a NATO-főtitkár szerint

„Elengedhetetlen, hogy Ukrajna még több katonai segélyt kapjon” - mondta Mark Rutte NATO-főtitkár kedden Brüsszelben. Rutte a szövetséges tagállamok külügyminisztereinek kétnapos találkozója előtt arról beszélt többek között, hogy jelenleg arra összpontosítanak, hogy amikor Ukrajna úgy dönt, hogy béketárgyalásokba bocsátkozik, azt az erő pozíciójából kiindulva tegye. Ehhez viszont további katonai támogatásra van szüksége.

photo_camera Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP

Mint mondta, Ukrajnának nincs szüksége több „ötletelgetésre” arról, hogy milyen legyen a békefolyamat, hanem arra van szüksége, hogy a szövetségesek biztosítsák, erős pozícióba kerüljön, amikor úgy dönt, megkezdi a tárgyalásokat. „Tehát azt mondanám, hogy több katonai segélyt és kevesebb vitát arról, hogy hogyan nézzen ki a békefolyamat” - mondta. Rutte 10 év után vette át a NATO főtitkári tisztségét Jens Stoltenbergtől október elején.

Rutte szerint Oroszország agressziója nem csillapodik, sőt, Vlagyimir Putyin orosz elnök fokozza a háborús retorikáját és vakmerő provokációkat hajt végre: Ukrajnát kísérleti rakéták tesztelésére használja, és észak-koreai katonákat von be az illegális háborúba. „Putyint nem érdekli a béke. Tovább nyomul, és újabb területeket próbál elfoglalni. Mert azt hiszi, hogy megtörheti Ukrajna elszántságát. És a miénket is. De téved, mert minél erősebb az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásunk, annál erősebb lesz a kezük a tárgyalóasztalnál.” Korábban arról is beszélt, hogy az a legjobb, ha nem korlátozzák, hogy Ukrajna hogyan használja az oda szállított fegyvereket.

Most azt mondta, hogy Oroszország és Kína különböző módszerekkel - szabotázsakciókkal, kibertámadásokkal és energetikai zsarolással - igyekszik destabilizálni a nyugati országokat, ezek az akciók azonban nem akadályozzák meg a NATO-szövetségeseket abban, hogy továbbra is támogassák Ukrajnát, és erősítsék saját védelmüket. Emellett az észak-koreai részvétel a háborúban aggasztóan súlyos eszkalációt jelent, ami nemcsak Ukrajnát, hanem Dél-Koreát, Japánt és az Egyesült Államokat is fenyegeti. Később pedig elmondta, hogy a szövetségesek továbbra is egyetértenek abban, hogy Ukrajna jövője a NATO-ban van, útja „visszafordíthatatlan” a tagság felé.

A georgiai helyzettel kapcsolatban aggodalmát fejezte ki, és arra kérte az új tbiliszi vezetést, hogy tegyen meg mindent a béke és a stabilitás előmozdítása érdekében, továbbá ne térjen le az euróatlanti integráció útjáról. (MTI)