Menczer Tamás: „Nagyon élvezem!!!”

„Mióta legyőztem a diszkóliberális Brüsszel Pétert, támad a teljes rajongótábora! Támad elemző, újságíró, influenszer, színész és sok ezer (!) troll” – írta Menczer Tamás a Facebook-oldalán.

A Telex újságírójánál mondjuk Menczer azt is támadásnak vette, mikor arról kérdezte a riporter, hogy a felvételek alapján hogyan értékeli a saját teljesítményét, illetve mennyire tartja vállalhatónak, hogy mindez egy gyermekotthonnál történt.

Menczer arról is írt, figyeli, hogy ez milyen érzéseket vált ki belőle, és megadta a választ is: „Nagyon élvezem!!! Akárhányan jöttök, mindig erősebb leszek!”

A következő mondat is felkiáltójeles, ahol azt közli, a közösségét mindig megvédi. Magyarhoz hasonlóan ő is idéz a Bibilából: „futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán”.

A posztot azzal zárja, hogy „kellemes rohanást!”

Orbán szerint Menczer jól tette

Menczer azután posztolt, hogy Orbán Viktor is kiállt a keddi akciója mellett.

A Fidesz kommunikációs igazgatója 20 percen keresztül provokálta és alázta Magyar Pétert a pécsi gyermekotthon bejárata előtt. Havasi Bertalan sajtófőnököt szerdán kérdeztük meg arról, mit szól Orbán a történtekhez, de arra nem jött válasz.

Orbán péntek reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, „mindig a kihívó választ fegyvert, és a Tisza Párt Magyarországon egy új, agresszív, nekem ellenszenves, de talán másoknak imponáló, nem vitatkozó, hanem lesöprő stílust választott. A politikai világ olyan, hogy az ember csinálhat bármit, egy dolgot nem tehet, hogy a másik vegye ezt tudomásul. Itt küzdelem van. Aki szelet vet, vihart arat, vagy ahogy adventkor mondanám inkább, aki kardot ránt, kard által vész el.”

Azzal folytatta, hogy amíg ő a Szentatyával meg Rómában tárgyalt, „látta, hogy Menczer Tamás fogta, aztán leállította ezt a rém kellemetlen, agresszív politikát, és annak képviselőjét. Ezt jól tette. Meglátjuk, hova fejlődik mindez, de a politikának az a szabálya, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten" – ismételte meg Orbán. Szerinte senki sem boldog ettől, hiszen mindenki nyugalomra, tisztességre meg emberséges hangnemre vágyik.

Magyar visszaüzent, nem ülnek fel a provokációnak

Magyar Péter erre reagálva azt írta, „Orbán Viktor ma világossá tette, hogy a Fidesz valódi arca a gyermekotthon előtt, erőszakosan hőbörgő, emberi mivoltából kivetkőző kommunikációs államtitkár”. (A jelenet után többször állította, Menczer ittas volt, ezt most is megismételte.)

Magyar azt írta, Orbán gyáva kiállni a nyílt és egyenes vitára, „inkább kocsmai verőemberek háta mögött megbújva kiabál. Orbán Viktor eljutott az 1956-os forradalomtól az orosz megszállókig, Sólyom Lászlótól és Mádl Ferenctől Menczer Tamásig, a templomtól a kocsmáig. A Fidesz hatalma a végóráit éli.”

Ők nem ülnek fel a „hatalomgyár provokációjának.”

Gól vagy öngól?

Menczer egyébként többször azzal provokálta Magyart, hogy „miért ideges?”. Egy cikkünkben elemeztük, hogy hogyan vált bevett fegyverré ez a kérdés, ami minden eddiginél nyomorultabbá tette a politikai kommunikációt.

Az egyébként politikai elemzők vitatják, hogy Menczer győzött volna. Török Gábor szerint öngólt lőtt a keddi akcióval, Lanker Zoltán pedig a 444-nek arról beszélt, „a feladat, amiért odament, nem teljesült, semmi olyan nem történt, ami Magyart olyan színben tüntetné fel, hogy nem tud uralkodni az indulatain. Nem jött ki a sodrából, nem káromkodott, semmi olyat nem hallottunk tőle, mint a hangfelvételeken, inkább csak olyanokat mondott, amitől Menczer nevetséges lehet.”

Az akció nagyon direkt volt, és Lakner szerint annyiból le is leplezte magát a Fidesz, hogy milyen mértékben keresi a lehetőséget arra, hogy valamivel fogást találjanak Magyaron. A Fidesznek szerinte most inkább a bizonytalanokat és Magyar támogatóit kellene megszólítani, de Menczer akciója erre nem volt alkalmas.