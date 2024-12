Az eszpresszó olaszul, a tea franciául beszél!

Finom és szép gasztro ajándékötletek az EspressoShop.hu-tól: MOAK, illy, Cellini, Trucillo, KUSMI, Dammann

A rondapulcsik és haszontalan ajándéktárgyak helyett válasszon finom és elegáns gasztro ajándékot az EspressoShop.hu kedvezményes kávé- és teacsomagjai közül, amelyek garantáltan mosolyt csalnak szerettei arcára! Az online kényelem mellett fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatokat is, kóstolóval, tanácsokkal segítjük a választásban, így kávéinkat, teáinkat ingyenesen megkóstolhatja, és megvásárolhatja óbudai üzletünkben is, mely dec. 23-ig mindennap nyitva tart 10-től 19 óráig! Ha egy igazi olasz kávéra, kifinomult francia teára, csészékre, kiegészítőkre vágyik várjuk szeretettel!

Trucillo – Espresso Speaks Italian kollekció

Az eszpresszó olaszul beszél! Naná! Az olasz kávékultúra jeles képviselője, a Trucillo Caffé családi pörkölő az Amalfi-partról idén karácsonyra egy igazán ötletes kollekciót hozott ki, amivel garantált a lájkok begyűjtése! Az Espresso Speaks Italian kávéscsésze és design dobozos kávé sorozat nemcsak a Trucillo kávé ízvilágának esszenciáját ragadja meg, hanem az olasz kultúra egyik ikonikus elemét, a kézjelek művészetét is életre kelti. Az olaszok kézmozdulatai szinte külön nyelvet alkotnak, amely a mindennapi kommunikáció egyik legkifejezőbb formája. A Trucillo kávéscsészéken és fém kávésdobozokon megjelenő gesztusok humorral és játékossággal utalnak erre az élénk, közvetlen kommunikációra, amely az olasz életérzés szerves része, amit annyira szeretünk.

Az olasz kávé nemcsak egy múló trend, hanem egy időtlen szenvedély, amely generációk óta meghatározza az igazi kávérajongók mindennapjait. Magyarországon, ahol az olasz életstílus és gasztronómia, a dolce vita iránti rajongás szinte kulturális alapvetés.

Kedvezményes kávécsomagok

Változatos formában, és kedvezményes áron talál nálunk szemes és darált, és kapszulás kávécsomagokat is a legjobb olasz márkáktól. Az elegáns észak-olasz vonalat a Cellini és az illy képviseli, de a dolce vita nem lehet teljes a dél-olasz kávék nélkül, amit a MOAK és a Trucillo hoz el csészéjébe! Mindegyik kávénk a maximális minőséget képviseli, lassú pörkölésű, a legjobb alapanyagokból álló komplex ízű blendek beszédes stílussal. A MOAK zenei műfajokról elnevezett design dobozos kávéi, a Jazz, Soul és a Rock ötletesen kifejezik a keverékek intenzitását, lágyságát, de a specialty vonal rajongók is találnak ízlésüknek megfelelőt, a Cellini négyféle specialty minősítésű szemes kávét is készít vonzó csomagolással és csodás dallamos nevekkel: Rivoluzionario, Esploratore, Meraviglia, Delizia!

Kusmi és Dammann – a tea franciául szól

Amennyire az olaszok kávéban erősek, a franciák ugyanezt teában tudják! A szuper prémium francia teamárkák közül kettőt is nagy választékban talál meg az EspressoShop.hu-n és óbudai üzletünkben. Ha inkább egy elegáns teaválogatást ajándékozna, a Kusmi Tea Paris és a Dammann teák kínálatában biztosan megtalálja a tökéletes meglepetést.

A Kusmi barokkos, vidám, színes, trendi dizájnjával, csodás illatú karácsonyi narancsos kardamomos Tsarevna fekete teájával és Glögg herba teájával az ünnep minden pillanatát megédesíti. A Kusmi Teák egytől-egyig kizárólag bio, organikus összetevőkből készülnek, jogosultak az EU bio logójának használatára is. Szálas fémdobozos, vagy szintén szálas teát tartalmazó, de kényelmes muszlinfilteres kiszerelésben a Kusmi az örök klasszikusokat is kicsit feldobja, Earl Grey alapú teából négyfélét is készít! Emellett igazi trendteremtőként új wellness, immunerősítő, karcsúsító teák is helyet kaptak a Kusmi kollekcióban.

A Dammann teák szépséges, visszafogott eleganciát sugárzó díszdobozai és kifinomult, de mégis erős ízű gyümölcsteái szintén nagyszerû ajándék lehetnek. A francia eleganciát sugárzó termékek tökéletesek mindazok számára, akik szeretnének valami igazán értékes és művészi megjelenésű ajándékkal örömet okozni.

Az EspressoShop.hu összeválogatott ajándékcsomagjai között bárki megtalálja a tökéletes meglepetést. Legyen az egy aromás olasz eszpresszó vagy egy elegáns francia tea, ezek az ajándékok garantáltan nem jutnak a rondapulcsik sorsára.

Ne hagyja az utolsó pillanatra az ajándékvásárlást! Látogasson el az EspressoShop.hu-ra, ahol kedvezményes áron juthat hozzá ezekhez a különleges ajándékokhoz. Töltse meg az ünnepeket olasz ízekkel és francia eleganciával!

Webshop: EspressoShop.hu

Üzlet: 1034 Budapest, Bécsi út 77-79. (Bokor és Galagonya utca sarka)

GoogleMaps

Tel.: 06 1 700 4037