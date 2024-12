Visszavonta a támogatást az állam a várostól, miután eladták Tiborcz cégének a sportpályát

Egészen kellemetlen helyzetbe került a turai önkormányzat az elmúlt hónapokban. Még 2021 novemberében a turai önkormányzat egy sportfejlesztési program keretében 381 millió forintos támogatást kapott az akkor még létező Emberi Erőforrások Minisztériumától. A pénz segítségével egy új sportkomplexumot építettek volna Turán. Mivel ez a pénz napokon belül meg is érkezett az önkormányzat számlájára, a település úgy döntött, hogy eladja Tiborcz István cégének, a TRA Real Estatesnek a turai kastély melletti sportpályát, amit egyébként jelenleg is használ a megye III-as osztályban szereplő focicsapat, írja a 24.hu.

Az eladást két dolog ösztönözte: egyrészt a sportpálya mindig is a turai kastélyhoz tartozott, másrészt az állami támogatás birtokában volt arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy majd egy új komplexumot alakítson ki.

Csakhogy a támogatást az állam visszavonta még azelőtt, hogy bele tudtak volna kezdeni a beruházásba. Ezt egy 2022. évi kormányhatározatra hivatkozva tette meg az állam és a Honvédelmi Minisztérium nevében Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

A történet még ennél is kacifántosabb, hiszen a Tiborcz cégével kötött adásvételi szerződés szerint a pályát 2024. december 31-ig kell átadnia az önkormányzatnak. Ha viszont ez megtörténik, akkor nincs hol játszania a focicsapatnak, ezért a turai polgármester azt kérte Tiborczéktól, hogy ezt a határidőt két évvel hosszabbítsák meg. A TRA Real Estates ezt sokkalta, viszont egy egyéves halasztásba belement. A lapot pedig arról tájékoztatták, ha szükséges és a jelenlegi probléma továbbra is fennáll, úgy hajlandóak majd a 2025 utáni időszakról is egyeztetni