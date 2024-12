Till Tamás elleni gyilkosság: Az ügyészség szerint nem évült el, de az igazságügyi miniszter szerint igen

Azzal, hogy az ügyészség csütörtökön felülbírálta a rendőrséget, és közölte, hogy nem évült el az akkor 11 éves Till Tamás ellen 24 évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság, jogilag még nem jutott nyugvópontra az ügy.

Az ügyészségi döntésnek annyi azonnali következménye van, hogy a gyilkosságot november 28-án bevalló, de ezután a rendőrségről szabadon távozó F. Jánost ellen előbb elfogatóparancsot adtak ki, majd rövid időn múlva előállították.

Közben viszont Tuzson Bence igazságügyminiszter az Infórádióban azt nyilatkozta, hogy a Till Tamás elleni gyilkossági ügy elévült. „Elég régóta az a szabály Magyarországon, hogy az emberölések normál esetben nem évülnek el, hiszen minden olyan bűncselekménynek, amelyet életfogytig tartó szabadságvesztéssel lehet büntetni, az elévülése megszűnt. De van ez a speciális esetünk, amikor egy kiskorú sérelmére kiskorú követ el emberölést. A kiskorú esetében életfogytig tartó szabadságvesztést nem lehet kiszabni a jelenlegi szabályok alapján, és ezért ez a bűncselekmény nem tartozik abba a körbe, amelyik nem évül el”.

A miniszter szerint „az esetet joggal követi a társadalomban komoly felháborodás, hiszen mégiscsak az egyik legsúlyosabb bűncselekményről beszélünk, ezért érdemes átgondolni azt, ha előáll egy ilyen eset, nem nagyon gyakran szokott szerencsére, akkor át kell gondolni a szabályokat. Így joggal vetődik fel az a kérdés, hogy ha kiskorú követte el ezt a bűncselekményt, akkor is szűnjön meg az elévülés, és valóban a Fidesz-frakció be is nyújtott egy ilyen javaslatot, szerintem helyesen, hogy ezekben az esetekben se évüljön el az emberölés bűncselekménye”.

A közfelháborodást érzékelve a pártok - ellenzékiek és kormánypártiak egyaránt - azonnal törvénymódosítást sürgettek. A Fidesz ezt azzal indokolta, hogy „mindenkit joggal háborít fel a Till Tamás meggyilkolásának ügyében fennálló jogi helyzet, mely alapján az elkövető elévülés miatt azért úszhatja meg az emberölés bűncselekményének következményeit, mert tettének idején kiskorú volt.A szokatlan és elfogadhatatlan helyzet azonnali választ kíván, ugyanis szembemegy minden jóérzésű ember erkölcsi elvárásával. A Fidesz-frakció haladéktalanul törvénymódosítást kezdeményez, hogy ne évüljenek el soha, semmilyen körülmények között az ilyen bűntettek”.

Mindeközben Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt mondta, hogy jogi vita zajlik arról, hogy a konkrét ügyben elévült-e az elkövető büntethetősége. Ő maga abban bízik, hogy a gyilkosság idején, 2000-ben hatályos jog alapján sincs akadálya Till Tamás gyilkosának felelősségre vonásának. Ennek azért van jelentősége, mert egy mostani módosítás nem visszamenőleges hatályú, vagyis az új szabályozás alapján F. Jánost nem lehetne felelősségre vonni. (A módosítás legfeljebb azt teheti egyértelművé, hogy a jövőben ha valaki olyan brutális és súlyos cselekményt követ el, mint az emberölés, különösen, ha kiskorú az áldozat, akkor mindegy, hogy a gyilkos hány éves, a büntethetősége soha ne évülhessen el.)

Az ügyészségi döntés ellenére várhatóan folytatódó jogi vitát vetíti előre Hack Péter jogász véleménye is. A 24.hu-nak az ELTE büntető eljárásjogi tanszékének vezetője azt nyilatkozta, hogy a gyilkosság idején, vagyis 2000-ben hatályban lévő büntetőtörvénykönyv azt írta elő, hogy az emberölés minősített esete nem évül el. Csakhogy éppen a Fidesz-kormány idején, 2012-ben hatályba lépő btk. ezt módosította úgy, hogy már nem a minősített emberöléshez, hanem az életfogytig tartó szabadságvesztéshez, illetve a fenntartott szabadságvesztéshez köti az el nem évülést. Márpedig fiatalkorúval szemben életfogytig tartó szabadságvesztés nem szabható ki” – vezette le Hack.

De ha 2000-ben követte el F. János a gyilkosságot, akkor miért az Orbán-kormány idején életbe léptetett, 2012-es szabályozás érvényes rá mégis? Ennek az az oka, hogy a generális szabály szerint az új Btk. akkor terjed ki az elkövetőre, ha az számára kedvezőbb. Márpedig ebben az esetben pont erről van szó, ezért évülhetett el a gyilkosság.

„Erről lesz egy jó nagy vita, és a bíróságot is meg kell győznie az ügyészségnek, ugyanis a Btk.-ban egyértelműen benne van, hogy a fiatalkorúak esetében az elévülés szempontjából a 109. szakasz 3. bekezdést kell figyelembe venni, tehát a 16 év feletti fiatalkorúnál, ha életfogytiglani szabadságvesztéssel büntetendő a cselekménye, akkor 15 évet kell figyelembe venni az elévülés szempontjából” – mondta a 24.hu-nak Hack.

A rendőrség kedden tartott sajtótájékoztatót arról, hogy november 28-án F. János a rendőrségi tanúkihallgatásán elismerte, hogy 2000-ben ő ölte meg az akkor 11 éves Till Tamást. De kénytelenek voltak elengedni. Még őket is meglepte mindez, de - ahogy Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy fogalmazott - „a törvény, akár a cselekmény elkövetésekor, akár a most hatályban lévő büntető, azt mondja, hogy aki a 16 éves életkorát meghaladóan követi el az akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntetni rendelt cselekményt, jelen esetben az emberölést, annak büntethetősége 15 év múlva elévül.” Pontosító kérdésre közölte, hogy a szabály a 18 évnél fiatalabbakra vonatkozik. „A cselekményt 2000. május 28-án követte el János, de 2015 május végén az ő büntethetősége elévült. Az elkövetőt tanúként hallgattuk ki, gyanúsítotti kihallgatásra nem kerülhetett sor, így őrizetbe vételre sem.”

Jó eséllyel így F. János végül is bíróság elé áll majd, de az egyáltalán nem biztos, hogy a bíróság elfogadja az ügyészség álláspontját, miszerint nem évült el Till Tamás meggyilkolása.