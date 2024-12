A kaposvári püspök böjtöl és imádkozik a papok áldozataiért

Nagyon katolikus választ adott Varga László kaposvári megyéspüspök az elmúlt hónapok gyermekbántalmazási ügyeire, amikor közölte: a hívek közösségével együtt imádkozik és böjtöl a papok által bántalmazott kiskorúakért – de az elköveőkért is.

„Imádságra és böjtre hívom testvéreimet a szexuális vagy bármilyen visszaélések áldozataiért, és egyben együttérző szívvel kérek bocsánatot Istentől, a gyermekektől és a fiataloktól, akiket bántalmazás ért egyházi személyek részéről” - kezdi szombati közleményét.

Varga Lászlóról tudni lehet, hogy a böjt különösen fontos a teológiájában, a közös imára való felhívás pedig megszokott közösségi kezdeményezés a katolikus egyházban. De hogy egy magyar püspök külső kényszer nélkül tesz erős gesztust az egyházi személyek áldozatai felé, az szinte példátlan.

„Bárki szabadon csatlakozhat a kezdeményezéshez, hogy havonta egy teljes napot – a hónap bármely napját – szigorú böjttel, vagyis kenyéren és vízen, valamint egyórás szentségimádással, vagy szemlélődő imádsággal, vagy szentírásolvasással töltsön az egyház megtisztulásáért, a kölcsönös figyelem, a tisztelet és a szolidaritás kultúrájának növekedéséért az egyházban és a világban.”

link Forrás

Külön honlapon lehet csatlakozni és megosztani a tapasztalatokat a felhívásról, amelyben a kaposvári püspök arra sarkall:

Imádkozzunk mindazokért, akik egyházi személyektől vagy saját családtagjaiktól, a munkahelyeken vagy más intézményekben verbális vagy fizikai módon visszaéléseket szenvedtek el!

Imádkozzunk a gyógyulásukért és azért, hogy képesek legyenek kiengesztelődni Istennel és bántalmazóikkal, és megtalálják helyüket az egyház szeretetközösségében!

Imádkozzunk azokért is, akik ezeket a bűnöket elkövették, hogy bűnbánatot tartva, megtérve megtapasztalhassák Isten irgalmas szeretetét!

A püspök kiállása azért is bátor, mert a gyerekzaklatókért való imádkozás és az áldozatok biztatása a kiengesztelődésre olyan gondolatok, amelyek sokakban visszatetszést kelthetnek, miközben a keresztény tanítástól nem idegenek.

Varga László felhívásának előzménye és kontextusa, hogy a kalocsa-kecskeméti és az esztergom-budapesti érsekségen bejelentett visszaélésekre eleve nagy késéssel reagált a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, ráadásul nem is a legszerencsésebb módon. A magyar katolikus egyház irányítói nem kértek bocsánatot az áldozatoktól és nem ismerték el, hogy rendszerszintű problémáik vannak. A december 4-én kiadott közös nyilatkozat után először Marton Zsolt váci püspök, most pedig a kaposvári püspök fogalmazott meg külön üzenetet, amelynek a bocsánatkérésen kívül az áldozatokhoz való empatikus odafordulás is része.