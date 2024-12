Püspöki Konferencia: „együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást”

photo_camera A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, Tóth Tamás titkár (második sor, jobbszél) azóta lemondott Fotó: MKPK

„Az elmúlt hónapok Egyházunkat érintő botrányos hírei sokakban békétlenséget, csalódottságot váltottak ki. Szeretnénk ezeket eloszlatni, de az igazi békét csak Istentől nyerhetjük el. Istennel való kiengesztelődésünk feltétele, hogy egymással is kiengesztelődjünk. Az elkövetett bűnökért pedig imádkozzunk, böjtöljünk, engeszteljünk” - írja közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, az egyház legfontosabb döntéshozó testülete.

Több mint egy hónapja írtunk arról, hogy talán soha nem hárult annyi figyelem a magyar katolikus egyházon belüli szexuális visszaélésekre, mint most, és ez a hívőknek is kihívást jelent; a püspökök mégsem szólalnak meg. Most megtörték a hallgatásukat, amely a Bese-ügy szeptemberi kibukása óta egyre fülsiketítőbb volt, hiszen egyetlen egyházmegyéből, a kalocsai érsekségről néhány hét alatt három gyermekbántalmazással vádolt papról értesültünk:

R. Gábort már kizárta a pápa a papi rendből, és a bírósági tárgyalása zajlik.

H. Róbert ellen egyházi és rendőrségi nyomozás folyik.

H. Zs.-t felfüggesztették, miután kiskorút érintő bűncselekmény miatt érkezett bejelentés ellene.

Ugyanezen érsekségen és ugyanebben az időszakban további ügyek is előjöttek, amelyek szexuális természetűek, és egyházi szempontból mindenképpen botrányosak:

Bese Gergő meleg szexvideós botránya mellett

egy B. R. nevű pap ellen indult vizsgálat azt hivatott feltárni, hogy fizetett-e szexuális szolgáltatásért.

M. István ügye is újra előkerült, amiről még 2020-ban írtam – a pap egy lefokozás után, azóta is zavartalanul szolgál Kalocsán, gyerekek mellett. Igaz, itt a jól dokumentált hatalmi visszaélés testi megnyilvánulásai már a fiú 18. születésnapja után történtek.

Aztán november 7-én jött az újabb ügy, amiről nagyon keveset tudunk.

A püspöki kar közleményének nagy hiányossága, hogy nem reagál a nyilvánvaló tényre, hogy nem egyszeri esetről, véletlen történésekről van szó. Ennél is komolyabb kérdéseket vet fel, hogy mintha másokra mutogatnának a püspökök: máshol is vannak ilyen ügyek, máshol nem is ilyen szigorúak a szabályok...

„A gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről szóló híradások azt jelzik, hogy ezek a társadalom számos rétegében jelen vannak, de gyakran azt a látszatot keltik, mintha ezek csakis egyházi személyek által elkövetett cselekmények lennének. Bárki is követi el ezeket, minden egyes ilyen tett súlyos bűn vagy akár bűncselekmény. Ezért Egyházunk határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel ezek ellen. Miként már korábban is kifejeztük, együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. A Katolikus Egyház az érintett áldozatok és közösségek mellett áll. Imádkozunk értük és segítjük gyógyulásokat. Egyházunk rendelkezései szerint törekszünk az ilyen esetek felderítésére és megelőzésére” - írják a közleményben.

A püspökkari közleményből hiányzik az az alapvető belátás, amely a gyermekvédelmi munkát lehetővé teszi: az, hogy vannak rendszerszintű hibák. Mert ha vannak ilyenek, akkor lehet keresni rendszerszintű megoldást rájuk. Ezt a leginkább érintett főpásztor, Bábel Balázs érsek mintha felismerte volna, amikor a 24-nek leírta: „A bizalommal és a hatalom bármely formájával való visszaélés sajnos egyetemes jelenség. Ez azonban legcsekélyebb mértékben sem jelenthet kibúvót bármely intézményrendszer, így a katolikus egyház számára sem. A katolikus egyházjog feladata az, hogy tükröt tartson az egyházi intézményrendszer elé, és rámutasson a pontokra, amelyek továbbfejlesztésre szorulnak annak érdekében, hogy a jövőben a visszaélés egy formája se fordulhasson elő.”

A püspökök a papságnak is üzennek, akik közül szintén sokakat megráztak az elmúlt hónapok eseményei: „Bátorítjuk a papságot, a szerzeteseket és az egyházi intézményekben dolgozó munkatársainkat, hogy továbbra is hűségesen végezzék szolgálatukat. Köszönjük áldozatos munkájukat! Reméljük, hogy a most kezdődő szentév lelki megerősödést hoz mindnyájunk számára.”