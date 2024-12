Pressman: Magyarországon demokráciát a kleptokrácia teszi próbára

„Ez egy rendkívüli ország, és egy olyan ország is, ahol a demokráciát a kleptokrácia teszi próbára, ahol úgy érezzük, hogy a jogállamiság egyre inkább a propaganda uralmának van alárendelve. Annak, hogy Magyarországot továbbra is Európa legkorruptabb országának tartják, és gazdaságilag is lemarad társaitól, kevés köze van Brüsszelhez, Soros Györgyhöz vagy a külső, fosztogató erőkhöz. Mindennek oka az állami korrupció és a magyarországi demokratikus intézmények elleni támadások” - mondta a leköszönő amerikai nagykövet a magyarországi megbízatásának lezárása alkalmából rendezett fogadáson hétfőn. David Pressman hozzátette:

„Ez abban is tükröződik, hogy a magyar kormány milyen külföldi partnereknek udvarol. Ezt látjuk Magyarország és Oroszország egyre mélyülő kapcsolatában, miközben utóbbi továbbra is brutális, provokálatlan háborút folytat Ukrajnában. Láthatjuk ezt abban a buzgalmában is, melyben olyan titkos üzleteket köt Pekinggel, amelyek egy belső kört megkérdőjelezhető haszonnal gazdagítanak, gyakran a magyar emberek számára óriási, hosszú távú költségek árán. Látjuk ezt az indokolatlan gazdasági közeledésben Irán és a hozzá hasonló országok felé, ami eközben instabilitást gerjeszt és háborút szít a Közel-Keleten.”

Pressman szerint „a kádári kompromisszum sajnos nem pusztán történelmi ereklye”, ma Magyarországon „a szabadság és a demokrácia iránt elkötelezett, aktív állampolgárok hasonló döntés előtt állnak.”

„A döntés, hogy elfogadjuk, vagy elutasítsuk napjaink kádári kopromisszumát, mindannyiunk előtt áll nap mint nap; elkötelezzük magunkat, vagy visszavonuljunk; ellenálljunk vagy belenyugodjunk; higgyünk abban, amit el lehet érni, vagy lemondjunk arról, hogy valaha is megvalósul”

- mondta.