Joe Biden a rejtélyes drónokról: Úgy tűnik, semmi rosszindulatú

„Úgy tűnik, semmi rosszindulatú. Figyelemmel követjük az ügyet, de egyelőre nem érzünk veszélyt” – mondta Joe Biden a rejtélyes drónészlelésekről. A BBC azt írja, az elnök szerint észlelések nem bizonyítják, hogy bárki bármi rosszat tett volna. „Rengeteg drónnak adtak engedélyt. Azt hiszem, egyvalaki kezdte el, és mindenki be akart szállni az üzletbe” – mondta Biden.

November közepén először New Jersey állam Morris megyéjében jelentek meg autó méretű drónok lakóházak felett, katonai bázisok, repterek környékén, azóta több keleti parti államban is feltűntek a rejtélyes eszközök. New Jersey-n kívül látták őket New Yorkban, Connecticutban, Pennsylvaniában, Massachusettsben, Virginiában és Marylandben is. Minden napra jutott észlelés valahol, volt, hogy egy nap 180 is. A mintegy két méteres szárnyfesztávú drónok mindig naplementétől este 11 óráig repülnek, és állítólag a repüléskövető szoftverek nem jelzik őket.

A hatóságok igyekeznek nyugtatni a kedélyeket, de közben lényegében maguk is elismerik, hogy egy hónapja fogalmuk sincs, mi történik. Csak annyit mondtak, hogy az észlelések nem mindig drónokról szólnak, és nem hisznek abban, hogy a nemzetbiztonságot veszély fenyegetné, vagy hogy egy külföldi hatalom lenne a háttérben.

Az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának tagjai, akik kedden zárt ajtók mögött kaptak tájékoztatót, szerdán csatlakoztak Bidenhez, és megpróbálták megnyugtatni a közvéleményt. „A mai napig nem találtak semmit, ami arra utalna, hogy külföldi befolyás, külföldi szereplők vagy akár kis zöld emberkék ügyködnének az amerikai nép ellen” – mondta Chrissy Houlahan demokrata képviselő.

Közben szerdán a szenátusban megbukott egy indítvány, ami több forrást biztosított volna a helyi bűnüldöző szervek számára a drónok azonosítására és semlegesítésére.