Orbán úgy érzi, Putyint sikerült rávenni, hogy fontolja meg a karácsonyi tűzszünetet

A magyar miniszterelnök az EU soros elnökeként a féléves ciklus végén még tett egy utolsó kísérletet arra, hogy ha hosszabb távon nem is jön még össze a tűzszünet vagy a béke az orosz-ukrán háborúban, legalább karácsonykor ne haljon meg több ember. Ennek érdekében tárgyalt Putyinnal is, Donald Trumppal is, Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök azonban határozottan elutasította Orbán közben járását a kérdésben. "Mi nem vagyunk ünnepi hangulatban” – mondta Zelenszkij korábban, amire Orbán a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában reagált.

„A legfontosabb a stratégiai nyugalom”, szögezte le egyből. Szerinte ezeket egy olyan ország vezetője mondja, amely bajban van, amelynek elfoglalták a 18-20 százalékát, amelynek szétlőtték az energetikai infrastruktúráját, és amely nem látja, hogy a jövőben miből fog megélni. Így, amiket Zelenszkij mondott, azokat

„nekünk nagyvonalúan kell kezelni”.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán azt mondta, az uniós elnökségi ciklusa végén ismét próbált tető alá hozni egy tűzszünetet, ennek érdekében beszélt hosszabb Putyinnal, Trumppal és a török elnökkel is. Úgy vélte, ha legalább az ortodox karácsonykor tűzszünet lenne egy nagy fogolycserével együtt, az jó alapját jelenthetné egy hosszabb távú tűzszünetnek is.

„Az orosz elnököt sikerült rávenni, hogy fontolja ezt meg. Amikor az első békemissziós kört mentem, nem volt még fogadókészség egyik oldalon sem. Most legalább az egyik fél már nyitott volt rá” – mondta Orbán.

Majd hozzátette: még egy hónap van az új amerikai elnök hivatalba lépéséig, „imádkozzunk, hogy ne essen baja az új elnöknek ebben az egy hónapban”. Orbán szerint a „dolgok egyértelműen a béke felé mennek”, ugyanakkor ezúttal sem maradhatott el a Brüsszel ekézése. A magyar kormányfő szerint párhuzamosan két jelentős esemény is zajlik jelenleg. Az egyik, hogy a fronton az erőviszonyok az oroszok javára változnak, a másik pedig, hogy rövidesen megváltozik az amerikai adminisztráció. „Nagy idők jönnek, ezek a változások jók lesznek a nyugati világ számára, közelebb kerülünk a békéhez”. Azt viszont kritizálta, hogy bár az EU tisztában van azzal, hogy egyedül nem tudja a konfliktust megoldani, mégis hitet tett amellett, hogy mindent pontosan ugyanúgy fog csinálni, mint eddig: támogatják a migrációt, a gendert és a háborút is. „Az igazi problémák itt vannak Brüsszelben”, summázta az EU-s helyzetet.

Orbán szerint a Patrióták most furcsa helyzettel találta szemben magát. A Soros-hálózatnak két főhadiszállása volt ugyanis, az egyiket, Amerikát most azonban elvesztette, és már csak Brüsszel van a kezében. Ezért a jövő kulcsa, hogy a Patrióták tudnak-e többséget szerezni, és így vissza tudják-e venni Brüsszelt Sorostól.

Az uniós elnökséget értékelve Orbán elmondta, hogy olyan problémákat oldott meg a magyar elnökség, amelyeket sokáig nem sikerült, mint például Románia és Bulgária csatlakozását a schengeni övezethez. De eredményként említette, hogy a nyugat-balkáni térség országai 1-2-3 lépést előreléptek az unióhoz való közeledést illetően. Orbán szerint a magyar elnökség kicsit visszaadta mindenki hitét, hogy a munkának még van jelentősége a politikában. Brüsszel ugyanis mára egy olyan buborék, egy léghajó lett, amely teljesen elszakadt a valóságtól, amelyben élünk.

A beszélgetés végén szóba került a jövő évi költségvetés is, amellyel kapcsolatban annyit mondott: a legfontosabb, hogy megszülessenek azok az intézkedések, amelyekből mindenki érezheti, hogy közeledik a háború vége. „A legfontosabb, hogy repülőrajtot vegyünk januárban”, ez a siker kulcsa Orbán szerint.