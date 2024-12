Megint eltelt egy év, itt van Orbán Viktor karácsonyi sajtótájékoztatója

A schengeni övezet kérdése volt a másik nyitott kérdés. Ezt mi, magyarok már elfelejtettük, hogy milyen dolog. A románok és a bolgárok úgy érezték, nem teljes jogú tagok, nem mozoghattak szabadon. Ennek a kiiktatása fontos volt. Tizenhárom éve blokkolták a bővítést, ezt kellett feloldani. Minden blokkolóval meg tudtunk állapodni. Ennek a magyarok szempontjából is lesznek jótékony követkeményei, lásd Magyarország nyugati határát. Ma az a térség egészen más képet mutat, mert az élet élni akar, helyreállítja saját rendjét. Egészen más, ha az egyik oldalról határ van vagy ha szabadon mozoghatsz. Eddig 12 közúti határátkelő volt, most 22 lesz, és emiatt csökkenni fognak a megtett kilométerek is. És még le lehet vezényelni a rendőröket onnan, ami nagy segítség.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor