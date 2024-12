Kövér szerint fel kell készülni a román elnökválasztáshoz hasonló esetekre, ahol „mindenféle algoritmusokon keresztül” nyert az alig ismert jelölt

„Fel kell készülnünk a román elnökválasztáshoz hasonló esetekre” – mondta Kövér László házelnök, a Fidesz választmányi elnöke a Bayer Show karácsonyi adásában.

A Telex szemléje szerint Kövér úgy fogalmazott, „van egy fenyegetés, ami épp a romániai elnökválasztás kapcsán vált teljesen világossá mindenki számára: a közvélemény manipulálása olyan eszközökkel, amelyek kívül esnek az adott állam hatáskörén. Románia ebbe beleszaladt.”

Kövér szerint Calin Georgescu a radar alatt, „mindenféle algoritmusokon keresztül” nyerte meg a választást. A mechanizmust „vérfagyasztónak” nevezte, amire szerinte jó alaposan fel kell készülnie mindenkinek, aki hisz a demokráciában.

photo_camera Kövér László a Bayer Show karácsonyi adásában Fotó: HírTv

Calin Georgescu alig ismert jelöltként, a TikTok-kampányának köszönhetően nyert az első fordulóban, de az alkotmánybíróság titkosszolgálati információk alapján megsemmisítette az eredményt. Azt gyanítják, Oroszország beavatkozott a választásokba, kiterjedt törvénysértő kampány folyt Georgescu mellett, és bűncselekményből származó pénzzel is támogathatták. Ahogy egy elemzésünkben írtuk, a demokráciára nézve életveszélyes a román példa: noha orosz műveletekre hivatkoznak, az elnökválasztás leállításában geopolitikai szempontok és pártérdekek is szerepet játszhattak. Ez politikailag tovább erősítheti a szélsőjobbot, és ezután más országok is külföldi beavatkozásokra mutogatva korlátozhatják a választásokat.

A román választáson történtekről Orbán Viktor is beszélt az év végi sajtótájékoztatón. Azt mondta, részletes tájékoztatást kért a román féltől.