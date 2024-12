Bár Hankó Balázs szerint a Pannónia Program jobb, mint az Erasmus, láthatóan mégis fáj neki, hogy abból kimaradunk

A Pannónia Program jobb és népszerűbb, mint az Erasmus, idézi az MTI Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszternek a kormánypárti origón pénteken megjelent interjúját.

Aki nem tudná: az úgynevezett modellváltó, tehát államiból alapítványi működtetésbe átadott magyar egyetemek hallgatói nem vehetnek részt az uniós Erasmus programokban. Brüsszel december közepén erősítette meg azt a korábbi döntését, hogy a magyar jogszabályok még mindig nem kezelik megfelelően az egyetemeket irányító, úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaiban felmerülő „összeférhetetlenségi kockázatokat”, vagyis a kuratóriumok politikai kézivezérlésének kockázata megmaradt.

A magyar kormány az Erasmus pótlására egy saját rendszer indított el, ez a Pannónia Program, amiről a miniszer most már nem is azt mondja, hogy kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk, hanem azt, hogy a miénk, szóval nem is sárgább, nem is savanyúbb. Szóval, Brüsszel csináld azt a fűnyíróddal, amit a nyuszika mondott.

Hankó Balázs szerint egyébként a Pannónia Program „jobb logikájú”, mint az Erasmus, a teljes világra szól, azzal valóban topegyetemekre lehet eljutni, és teljes kreditet, plusz magasabb ösztöndíjat ad. A miniszter szerint a program népszerűségét bizonyítja, hogy míg az Erasmust egy félév alatt nagyjából kétezren vették igénybe, a Pannónia Programmal az első félévben háromezren jutottak vagy éppen most jutnak el egyetemekre.

Ezzel együtt azért mégis csak fáj az a fűnyíró a kormánynak, a miniszter ugyanis bármilyen elégedett a sokkal szuperebb rendszerünkkel, nem felejti el megjegyezni, hogy „amit Brüsszel a magyarokkal tesz Erasmus és Horizont ügyben, azt gonoszságnak lehet csak nevezni”. Sőt, eljut odáig, hogy

„azért büntetnek bennünket, mert magyarok vagyunk.”

(Nyilván azok a magyar állampolgárok, akik a megmaradt egy-két nem modellváltó egyetemen, netán külföldi egyetemeken tanulnak, és ezáltal nem bünteti őket a Testet Öltött Gonosz, nem magyarok.)

Hankó arra a felvetésre, hogy hat egyetem most megpróbálja az igazságot kiperelni Brüsszelből, úgy reagált, ha az Európai Bíróságon még számít az igazság, akkor a magyar egyetemek megnyerik a pert. (A magyar kormány egyébként ugyanezzel az erkölcsi tartással megy perre az ígéretek szerint a menekültügyi bírság ügyében is.)

A miniszter reagált arra a szeptember végi cikkünkre is, hogy személyesen lépett közbe, nehogy Pintér Béláék és néhány más független társulat állami támogatást kapjon. Nem tagadta, sőt, nem is szégyellte, mint mondta: „a struktúrából teljesen természetesen adódik, hogy a miniszternek joga van az adott művészeti terület vezetőiből létrejövő kollégiumok döntését megfontolásra visszaküldeni. Ezt tettem, éltem a szabályok adta jogkörömmel”.