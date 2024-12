Zelenszkij: Putyin parancsolta Ficónak, hogy nyisson egy második energiafrontot

„Úgy tűnik, Putyin parancsolta Ficónak, hogy Ukrajna ellen nyisson egy második energiafrontot a szlovák emberek kárára”

- kommentálta Zelenszkij ukrán elnök Robert Fico fenyegetését, hogy Szlovákia megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben, ha Kijev újév után leállítja az orosz gáztranzitot Szlovákia felé.

Zelenszkij az X-en azt írta, hogy csak Putyin parancsa „magyarázhatja, hogy Fico azzal fenyegette meg Ukrajnát: már a téli fűtésidényben elvághatják az országot a létfontosságú elektromosáram-szállítmányoktól, miközben orosz csapások érik az ukrajnai erőműveket és elosztóhálózatot”.

photo_camera Robert Fico Moszkvában Vlagyimir Putyinnal Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Szlovákia nagyából az ukrán áramimport ötödét biztosítja, 2024-ben november végéig 2,4 millió megawattórányit szállítottak Ukrajnába. Zelenszkij posztja szerint ezért Ukrajna nagyjából évi 200 millió dollárt fizet a szlovákoknak.

„Igen, ez a kritikus jelentőségű import nem ingyenes, és a költségek is jelentősek”

- írta Zelenszkij. „Az egyetlen ok, amiért Ukrajnának most villamos energiát kell importálnia, az az, hogy Oroszország elfoglalta a Zaporizzsja atomerőművet, valamint rakétákkal és Sahed drónokkal Ukrajna hő- és vízenergia-termelésének célzott megsemmisítésére tör” - folytatta az ukrán elnök.

Zelenszkij arra emlékeztette a szlovák miniszterelnököt, hogy amellett, hogy „az orosz agresszió támogatása teljesen erkölcstelen”, Szlovákia az egységes európai energiapiac része, és Ficónak tiszteletben kell tartania a közös európai szabályokat.

„Bármilyen önkényes pozsonyi döntés vagy Moszkva Ficónak adott áramszolgáltatási parancsa nem szakíthatja meg Ukrajna áramellátását, megszakíthatja viszont a jelenlegi szlovák kormány kapcsolatait az európai közösséggel”.

Az orosz gáz ukrajnai tranzitjáról szóló szerződés december 31-én lejár, és az ukránok hónapok óta azt mondják, hogy azt nem fogják meghosszabbítani. Sokan ennek ellenére arra számítottak, hogy valamilyen trükkel az utolsó pillanatban végül megállapodnak majd a felek: bevonnak például egy harmadik felet, hogy az ukránoknak ne az oroszokkal kelljen közvetlenül üzletelniük, vagy pedig névlegesen azerbajdzsáni gázt szállítanak majd Oroszországból Ukrajnába, amiért cserébe Azerbajdzsán majd orosz gázt kap, legalábbis papíron.

Jelenleg azonban nem úgy tűnik, hogy lesz megállapodás. Bár az európai gázellátást és gázárakat a korábbinál már most is jóval kisebb volumenű ukrán tranzit leállása sem érintené drámaian, Szlovákia - és kisebb részben Ausztria - rosszul járna vele, hiszen ők továbbra is az ukrajnai Testvériség vezetéken kapják az orosz földgázt - ezt LNG-vel és részben csehországi kapacitásokon keresztül válthatnák ki. A magyar gázimport Oroszországból már most sem Ukrajnán keresztül történik, azt teljesen kiváltotta a török vezetéken keresztüli szállítás.

Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap járt Moszkvában, ahol Putyinnal tárgyalt, azt is felajánlotta, hogy Szlovákia legyen az orosz-ukrán tárgyalások helyszíne - az ötletet a magyar kormány is támogatja.