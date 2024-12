Putyin szerint Fico felajánlotta, hogy Szlovákia legyen az orosz-ukrán tárgyalások házigazdája

Oroszországnak nem lenne ellenére, hogy Szlovákia legyen egy esetleges orosz-ukrán tárgyalás házigazdája, Vlagyimir Putyin erről orosz újságíróknak csütörtökön, olvasható a Deutsche Welle cikkében.

„Ez nem lenne ellenünkre, ha úgy alakulnak a dolgok. Miért ne? Szlovákia a mi szempontunkból nézve eddig is semleges álláspontot képviselt” - idézik Putyint, aki viszont ezután rögtön azzal folytatta, hogy 2025 egyik legfőbb célja a „különleges katonai művelet” (Putyin 2022 óta így nevezi az Ukrajna elleni háborút) céljainak elérése lesz.

Még vasárnap számolt be arról a Kreml, hogy Robert Fico szlovák elnök négyszemközti tárgyalásra érkezett Moszkvába. Fico később azt mondta, a látogatásról pár nappal korábban értesítette az EU-t, és a megbeszélés során az orosz-ukrán háborúról is hosszasan beszéltek. Ezt most Putyin is megismételte az újságíróknak.

A látogatás nem maradt visszhang nélkül, Petr Pavel cseh államfő másnap például arról beszélt, hogy Európának egységesen kell fellépnie Oroszországgal szemben, és ha bármelyik európai politikus különutas politikát folytat Vlagyimir Putyinnal szemben, akkor megbontja ezt az egységet. (DW/Szabad Európa)