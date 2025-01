Karjára tetováltatta a román miniszterelnök, hogy nem emelik az áfát

Romániában befagyasztották a közalkalmazotti béreket, a nyugdíjakat és a családi pótlékot, eltöröltek több adókedvezményt, megemelték az osztalékadót és drágulnak az üzemanyagok is január elsejétől, az áfát viszont nem emelik, ezt pedig Marcel Ciolacu miniszterelnök a karjára tetovált üzenetben is megerősítette – írja az MTI.

Ciolacu a TikTokon szilveszter este közzétett rövid videóban mutatta meg a bal karjára tetovált feliratot, miszerint „az áfa nem emelkedik”.

Hogy valódi vagy lemosható a tetoválás, nem derül ki a videóból. Az MTI szerint Ciolacu a várható adóemelésekről és megszorításokról érdeklődő újságíróknak a kampányban mindig azt mondta, hogy a karjára tetoválja a választ.

A botrányos választási folyamat végén karácsony előtt szavazott bizalmat a kétkamarás román parlament a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével megalakult, Marcel Ciolacu (PSD) vezette koalíciós kormánynak.

Ugyan az első fordulóban Calin Georgescu alig ismert jelöltként, épp a TikTok-on folytatott kampányának köszönhetően nyert, de az alkotmánybíróság titkosszolgálati információk alapján megsemmisítette az eredményt. Azt gyanítják, Oroszország beavatkozott a választásokba, kiterjedt törvénysértő kampány folyt Georgescu mellett, és bűncselekményből származó pénzzel is támogathatták. Ahogy egy elemzésünkben írtuk, a demokráciára nézve életveszélyes a román példa: noha orosz műveletekre hivatkoznak, az elnökválasztás leállításában geopolitikai szempontok és pártérdekek is szerepet játszhattak. Ez politikailag tovább erősítheti a szélsőjobbot, és ezután más országok is külföldi beavatkozásokra mutogatva korlátozhatják a választásokat.