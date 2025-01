Zelenszkij: Ha Oroszország ma kezet fog veled, az nem jelenti azt, hogy holnap nem kezd el ugyanazzal a kézzel gyilkolni

„Ukrajna szilárdan áll a lábán, nem hajtja le a fejét, előre tekint, hisz a jövőjében és a győzelemben mindazon gonoszságok ellenére, amiket Oroszország elkövetett. Ukrajna képes az igazságos béke elérésére - pajzzsal és karddal. Megvédi népét, értékeit, függetlenségét” – írta újévi levelében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„Köszönöm a 2024-es évet. Népünknek, ami méltósággal visel el minden nehézséget. Olyan embereknek, akik számára büszkeséget jelent ukrán állampolgárnak lenni. És számomra büszkeség, hogy ilyen emberek elnöke lehetek - olyan ukránoké, akik bebizonyítják, hogy egyetlen cirkálórakéta sem győzhet le egy olyan nemzetet, aminek szárnyai vannak”.

Zelenszkij említette az év végi fogolycseréről, azt írta, a háború kezdete óta 3956 foglyot sikerült visszaszerezniük. Megismételte azt az ígéretét is, hogy Ukrajnát újra egyesítse. „Ukrajna nincs egyedül. Velünk vannak a barátaink. A háború első percei óta Amerika Ukrajna mellett áll. Hiszem, hogy Amerika a béke első perceiben is Ukrajna mellett fog állni” – írta, megköszönve a szövetségeseknek a támogatást, majd később felsorolta a kapott fegyvereket és pénzügyi támogatást.

A januárban hivatalba lépő Trumpról azt írta, nincs kétsége afelől, hogy hajlandó és képes a béke megteremtésére. „Ez nem egy utcai verekedés, ahol a feleket le kell nyugtatni. Ez egy őrült állam teljes körű agressziója egy civilizált állam ellen. És úgy gondolom, hogy mi, az Egyesült Államokkal együtt képesek vagyunk arra, hogy Oroszországot igazságos békére kényszerítsük”.

Azzal zárta: „Köszönöm mindenkinek, akinek köszönhetően Ukrajna áll és állni is fog. El fogja érni a békéhez és az erős Ukrajnához vezető utat. És ezek nem csak szavak, hanem valóság, amely idén júniusban kezdődött az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalásokkal. És ez történelmi eredmény. És ez az út visszafordíthatatlan. És Ukrajna az Európai Unió tagja lesz” – írta, hozzátéve, hogy egy napon a NATO-hoz is csatlakozni fognak.