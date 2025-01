Felcsúton egyáltalán nem tartják be azt a főszabályt, amivel Orbán a magyar fociakadémiák létét magyarázza

A téli szünet úgy köszöntött be a magyar labdarúgó bajnokságban, hogy a Felcsút vezeti a tabellát az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros előtt. Beérett a szisztematikus utánpótlásnevelés, és az akadémiából kiözönlő fiatalok megnyitották az Orbán Viktor által már annyiszor megjósolt új korszakot? Szó sincs erről.

photo_camera Orbán Viktor és Marco Rossi a felcsúti stadionban

Orbán Viktornak nem igaza volt, hanem még mindig nincs igaza

Hagyjuk is Orbánnak azt a jövendölését, amit a Puskás Akadémia névadó ünnepségén mondott még 2007-ben, miszerint „7-8 éven belül lesz ötven olyan magyar játékos, aki a négy legjobb európai bajnokságban (angol, spanyol, olasz, német) rendszeresen pályára lép, belőlük pedig lesz egy jó válogatott”. Ezt a kinyilatkoztatását ő maga volt kénytelen korrigálni 11 évvel később, amikor látszott, hogy mennyire nem volt köze a realitáshoz. Az új cél az lett, hogy a 8 komolyan vehető akadémia 10 évente felnevel két nemzetközi szintű, csúcsbajnokságokban játszani képes játékost. Orbán jelentette is, hogy ők Felcsúton ezt az első 10 évükben teljesítették is, megnevezve Sallai Rolandot és Kleinheisler László. Kleinheislerről már akkor is lehetett sejteni, hogy nem ez a szint, azóta bizonyossá is vált. Sallai pedig nemrég igazolt el a Bundesligából Törökországba.

Az viszont igaz, hogy a Puskás Ferenc nevét viselő felcsúti fociprojekt az NB I-ben látványosan sikeres. Van miből, az NB I-es csapathoz és az utánpótláshoz 2023 végéig összesen 130 milliárd folyt be. Az elmúlt 5 bajnokságból 4-szer is dobogón voltak, most is tartják a lépést a Fradival. Annyi a probléma, hogy a kezdőcsapatban több a bő kasszából megvett légiós, mint a saját nevelésű játékos. Márpedig ezzel nem tartják be Orbán főszabályát.

Hogy mi is ez a főszabály, arról Orbán nyilatkozott az állami kézben lévő sportnapilapnak nyáron:

„Nem véletlenül hoztuk létre az akadémiai rendszert. Nem véletlenül köteleztem el magam személyesen is az egyik magyar futballakadémia létrehozása mellett. Alig várom, hogy beálljon az az állapot, amikor a magyar élvonalban, nemcsak az NB II.-ben, hanem a magyar első osztályban is a tíz mezőnyjátékosból legalább öt magyar. Ma már látom az akadémiákról kikerülő srácokban azt a tehetséget és képességet, hogy legalább 12 magyar csapat mezőnyjátékosainak a felét ki lehet állítani ezekből a magyarokból. És nem tesszük. Ideértve még a Puskás Akadémiát is, mi sem tartunk még itt. Amikor majd öt-hat saját nevelésű játékos lesz a gyepen, és négy-öt meg külföldi, akkor mondhatjuk, hogy na, ez már az, amire gondoltunk.”

A felcsúti csapatnak nyár óta egyetlen egy olyan bajnokija sem volt, amikor a mezőnyjátékosoknak legalább a fele magyar lett volna, teljesítve ezzel Orbán vágyát.

Sőt, a 17 forduló alatt az is mindössze egyszer fordult elő, az egyik Győr elleni meccsen, hogy a felcsútiaknál több magyar volt a kezdőben, mint az ellenfélnél.