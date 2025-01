Újranyitják a damaszkuszi magyar nagykövetséget

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter karácsony óta most először posztolt Facebookra, ahol rögtön be is jelentette, hogy Magyarország újranyitja damaszkuszi nagykövetségét.

„Az elmúlt hetekben a világ figyelmének nagy része a szíriai eseményekre irányult. Mostanra a fegyveres összecsapások elcsendesedtek és a helyi biztonsági viszonyok stabilizálódtak, ezért úgy döntöttünk, hogy újranyitjuk Magyarország Damaszkuszi Nagykövetségét.”

Arról is írt, hogy „a Damaszkuszba visszatérő nagykövetünk a nyugati diplomaták közül elsőként és mindeddig egyedüliként kereste fel a két legnagyobb keresztény felekezet vezetőjét, akik tájékoztatást adtak arról, hogy a keresztény közösségek miként élték meg az elmúlt hetek eseményeit”. Illetve hogy „az egyházi vezetők köszönetet mondtak Magyarország határozott kiállásáért a szíriai keresztények mellett és azon szolidaritásért, amely sajnos egyre ritkább az európai országok részéről az ilyen bizonytalan időkben”.