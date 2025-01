Vitályos Eszter a futtatásról és a drogokról szóló dallal tért vissza a munkához az új évben

Vitályos Eszter kormányszóvivő hatalmas lendülettel vágott bele a munkába az új évben, Instagramra posztolt fotót január 7-én azzal a felirattal, miszerint „A képviselő házhoz megy! Indulás Szentendrére”. Azt pedig, hogy mennyire dolgozik, aláfestő zenével is nyomatékosította, Dee McGhee, Hidrolic West és Twan G Work Work Work című számával.

Utóbbival pont annyira lett szórakoztató az Instasztorija, mint Szentkirályi Alexandra pár évvel ezelőtti TikTok-videója, ami alá egy kazah rapper dugásról és kurvákról szóló számát sikerült betennie.

Miközben Vitályos Eszter a csinos pillangós melltűjével együtt mosolyog a fotóján, azt hallhatjuk, ahogy Dee McGhee, Hidrolic West és Twan G arról rappelnek hogy „ennek a niggernek munka kell, mert ez a szar nem megy”, és hogy a „legdögösebb ribanc” hogyan twerkel, hogy a „gang” miként irányítja a környéket, és hogy miként kell éjszaka „a ribancokat dolgoztatni”.

Szó esik a dalszövegben gyilkosságról is, és arról, hogy ha megölnek, akkor „pólóra kerül a képed”. Majd arról rappel Dee McGhee, Hidrolic West vagy Twan G, hogy ő egy ismert drogdíler, aki még mindig dolgozik, annyira, hogy már a lába is fáj a sok ácsorgástól, de legalább „bezsákolta a ribancokat”. Ezek után mintha arra szeretett volna utalni a dalszöveg írója, hogy „a drogot meg kell főzni, mielőtt felszívod az orrodba”, majd hogy „sok pénzt tudsz csinálni belőle, ha el is adod”. Pár sorral később tisztázzák is, hogy pontosan milyen drogról van szó: kokainról.

Hogy a fentiek közül Vitályos Eszter melyik részlettel tud a leginkább azonosulni, a következő instasztorijából remélhetőleg kiderül.