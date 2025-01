Ez a hadsereg már nem az a hadsereg – jön a TV2 és a Honvédség katonai realityje

Január 27-én mutatják be a TV2 és a Honvédelmi Minisztérium közös fejlesztésű katonai stílusú realityjét, A kiképzést. A műsor lényege, hogy 24 civil szereplő négy csapatban, négy kiképző segítségével versenyzik olyan feladatokban, amelyeket a Magyar Honvédség szakmai vezetésével fejlesztettek ki. A TV2 hasonló ügyességi játékával, az Exatlonnal ellentétben, itt nem egyének, hanem csapatok küzdenek, a győztes csapatnak pedig összesen 20 millió forint ütheti a markát. A műsort a Dancing with the stars lakcipőjét katonai bakancsra cserélő Stohl András fogja vezetni a tőle megszokott maníros stílusban.

A sajtónak január 9-én mutatták be a műsort, vagy legalábbis annak egy részletét a Bálnában, ahol meglepetéssel is készültek. A meglepetés az volt, hogy miután villogó katonai járművek érkeztek a Bálna elé, katonák hatoltak be az épületbe, majd fegyvert fogtak az újságírókra, miközben kimentették a célszemélyt, aki nem más volt, mint Stohl András.

A kifejezetten nyugtalanító performansznak az volt a célja, hogy megmutassák a műsorban mennyi mindent tanultak a civilek, akik eszerint nem csak tisztelegni és hangosan kiabálni tudnak, de egy kimentési akciót is megtervezni és kivitelezni. Persze magát a megtervezés részét, a célszemély beazonosítását és a begyakorlást a sajtó képviselői nem láthatták, de el kellett hinnünk Stohl Andrásnak, hogy ez megtörtént.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A producer: Szalay-Bobrovniczky Kristóf