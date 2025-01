2025 második felében elérkezhet a kimerülés kritikus pontja az ukrajnai háborúban

Az orosz–ukrán háborúban mindkét hadviselő fél nagy arányban használ koros, a szovjet időkből származó haditechnikai eszközöket. A „mindössze” 30 éves harckocsik mellett a 60 évnél idősebb D-20 tarackok és az 1941-es gyártású PTRD nehézpuskák is feltűntek a fronton. Minél régebbi egy eszköz, annál nagyobb az anyagfáradásból, kopásból eredő hibák esélye. Emiatt ezen fegyverek összmennyiségéből nem sok következtetést lehet levonni, hiszen ha csak a használható eszközöket vesszük figyelembe, teljesen más képet kapunk. Az elmúlt hónapok orosz offenzívájának technikai téren is súlyos ára volt.

A pár naposra tervezett, de már közel 3 évesre nyúló ukrajnai háborúban a fegyverkészletek terén is jelentős veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg. Becslések szerint mintegy 3000 harckocsit és 5000 más páncélozott járművet veszítettek el, de a tényleges számok valószínűleg még ennél is magasabbak. Fontos kiemelni: ez nem azt jelenti, hogy ennyi eszközt pusztítottak el az ukránok. Sokszor – különösen a tüzérségi eszközöknél – a rendszerek elkopás, műszaki kiesés miatt kerültek a veszteséglistára. Természetesen ez igaz az ukrán haderő régi fegyvereire is.

Oroszország jelenlegi utánpótlási stratégiája a szovjet korszakból származó, raktárakban tárolt eszközök felújítására épül. 2023-ban a frontra szállított 1530 harckocsi mintegy 85 százaléka nem új gyártású, hanem felújított régi modell volt. Ez a tendencia rávilágít, hogy Oroszország gyártási kapacitásai sem végtelenek, a szám éves szinten 28-90 új harckocsi között mozgott az elmúlt évtizedekben. A 2018-ban meghirdetett orosz GPV-2027 haderőfejlesztési program évi 200 harckocsi átadásával számolt a felújításokkal együtt is, és a kapacitások érdemben ma sem térnek el ettől.

A tárolás és a fogyás civil műholdképek alapján is megtekinthető, a Kosztroma megyében, Buj település mellett található 22. depó példáján. Ez akár a kanapén böngészve is elérhető Google Earth Próval, az É: 58°27'51.76" K: 41°30'27.73" koordinátákat kell keresni. A 2021-es és 2024-es képek összevetésével nem csupán a mennyiség fogyását látni, de azt is, hogy a jobb állapotú járművek szinte eltűntek.

photo_camera Orosz harckocsiraktár Buj mellett 2021-ben Illusztráció: Kiss Bence/444

764-ről 103-ra csökkent a harckocsik száma, a legjobb állapotú 338 darab T-80-asból is csak 78 maradt. Az 1352 gyalogsági harcjárműből és egyéb páncélosból is csak 600, és ebből kb. 200 van jó állapotban.

photo_camera Orosz harckocsiraktár Buj mellett 2024-ben Illusztráció: Kiss Bence/444

A Covert Cabal elemzése szerint nyár végére a raktárakból elfogytak az ésszerű felújítással még használatba vehető T-64-esek, és néhány százra csökkent a többi régebbi típus (T-62, T-72A) száma. A csapatszállítók és gyalogsági harcjárművek esetében jobb a helyzet, ezres mennyiségben találhatók BMP, BTR és MT-LB szériás páncélosok.

A legtöbb letárolt eszköz komoly felújításra szorul

Néhány mémvideó miatt elterjedt az a hiedelem, hogy a tárolt harckocsik könnyen harckésszé tehetőek. A valóságban a legtöbb letárolt eszköz komoly felújításra szorul, mielőtt a frontra küldhetnék. Könnyű elképzelni, hogy ha a garázsból elővett Pannónia motor felújítása mekkora feladat, akkor milyen munka egy annál nagyságrendekkel komplexebb harcjármű felkészítése a bevetésre. A hajtáslánc és a fegyverzet (különösen a lövegek hátrasikló rendszerei) átnézése, teljes takarítása és kenőanyagokkal való ellátása időigényes.

Ezután a teljes (az 1960-70-es évek szovjet technikai szintjén lévő) elektronikát is tesztelni és javítani kell. Utána következhet csak a fegyverek próbabelövése. Egy T-62M fejújítása még abban a szerencsés esetben is több száz munkaórát igénylő feladat, ha alig találnak hibákat. Márpedig hibák lesznek: 1990 után a Jelcin-érában az orosz haderő tárolótelepein elhelyezett rendszerek karbantartására rendkívül keveset költöttek. A páncélozott járművek központi tároló bázisain alig költöttek a karbantartásra. Emellett – némi földrajzi ismeretek birtokában – könnyen belátható, hogy a szibériai és sztyeppei laktanyák klímája sokkal kedvezőtlenebb a járművek számára, mint mondjuk az USA sivatagi telephelyei.

Photos from a Russian military armored vehicle storage facility in the Far East. Plenty of T-62, T-55/54, BMP-1, and BRDM-2, among other equipment.https://t.co/AiYhbZJ4mH pic.twitter.com/xpy23NlvH9 — Rob Lee (@RALee85) January 14, 2021

Talán az AK gépkarabélyok miatt az a téves elképzelés él a köztudatban, hogy a szovjet fegyverek rendkívül megbízhatóak.