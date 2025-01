Roncshajók támadják Európát

Az Eagle S nevű húszéves, nagy méretű tankert tavaly júliusban állították meg a dán hatóságok, hogy megnézzék, milyen állapotban van. Azt már akkor sejtették, hogy az orosz árnyékflotta tagja – vagyis egy papíron az oroszokhoz nem köthető olyan hajó, amely orosz olajat szállít. A tanker rendszeresen vitte az olajat az északnyugati orosz kikötőkből a Balti-tengeren át le délre, majd a La Manche csatornán keresztül az óceánra, a vevő felé.

Újdonság volt, hogy a hajó milyen borzalmas állapotban van. Átvizsgálásakor több mint 20 hibát találtak rajta, tele volt buherálással, több mérőműszer és belső vészjelző rendszer nem működött, szenzorok is ki voltak belőle szerelve.

Az ügyről tudomást szerző hajózási szaklap, a Lloyd's List cikke szerint a dán hatóságok hiába keresték, nem érték el sem a Cook-szigeteki zászló alatt hajózó tanker tulajdonosát, az Emírségek-beli Caravella LLC-t, sem a biztonsági előírások betartásáért felelős üzemeltetőcéget, az Indiában bejegyzett, 12 másik hajót is működtető Peninsular Maritime Indiát. Az átvizsgálás után a hajó besorolási osztályt váltott, átkérte magát az indiai rendszerbe, hogy elkerülje a további hatósági kérdezősködést. A lap szerint a hajót a ghánaiak is megállították 2023 szeptemberében, ők is rengeteg súlyos szabálytalanságot találtak, egyebek mellett a tűzvédelmet, a vészhelyzeti rendszereket, az általános karbantartást illetően.

Kábelszaggató horgonyok

Pár hónap múlva kiderült, hogy nem is a házilag gányolt rendszerek miatt igazán veszélyes az Eagle S. Ez volt ugyanis az a tanker, amelyet tavaly december 25-én foglaltak le a finn hatóságok, miután a gyanú szerint 35 ezer tonna olajat cipelve 100 kilométeren át leeresztett horgonnyal ment, és megrongált több tenger alatti kábelt, köztük az Estlink 2 nevűt, amely Finnország és Észtország között biztosítja az áramátvitelt. Hogy a tengerészeti nyomkövető adatbázisok alapján hogyan keringett a kábel körül, arról a svéd Dagens Nyheter csinált egy animációt, ez itt nézhető meg. A grúz kapitánnyal, 24 fős grúz és indiai személyzettel hajózó hajó az akcióban el is hagyta a horgonyát, azt a svéd haditengerészet január elején találta meg a tengerfenéken, majd átadta a finneknek.

photo_camera Az Eagle S a Finn-öbölben, Porvoo közelében, 2025. január 13-án Fotó: VESA MOILANEN/AFP

A hollandok az Eagle S elfogása után bejelentették, hogy kicsit utánanéztek, és azt találták, hogy a hajó 2023. november 24-én két órán át körözött minimálisra lecsavart sebességen az Atlantic Crossing 1 kábel felett, ami a transzatlanti hang- és adatátvitelért felelős Amerika, Nagy-Britannia, Németország és Hollandia között. A körözés után a tanker folytatta útját Oroszország felé.

Az Eagle S esete nem az első, amikor egy hajó leeresztett horgonya rongál meg fontos tenger alatti infrastruktúrát. 2024 novemberében a Yi Peng 3 nevű, orosz kapitánnyal hajózó kínai hajó tette tönkre a C-Lion 1 kábelt Finnország és Németország között, egy másikat pedig Svédország és Litvánia között. De már 2023 októberében is rongált kínai horgony: a Newnew Polar Bear akkor egy Balti-tenger mélyén lévő gázvezetéket és két finn–észt kommunikációs kábelt tett tönkre, a kínaiak állítása szerint véletlenül.

A Yi Pengnél a kínaiak ragaszkodtak az ügy saját kivizsgálásához, és csak rövid időre, körülnézni engedték fel a svédeket a fedélzetre. A finnek rutinosabbak voltak, gyorsan léptek az Eagle S ügyében, a hajót két helikopterrel rohanta le a határőrség és a Finn Védelmi Erők. Egy volt kiképző, aki a különleges erőknél dolgozott, a sajtóban meg is jegyezte, hogy szokatlanul kemények, szervezettek és tudatosak voltak a finnek, és hogy még soha nem történt olyan, hogy kritikus helyzetben egyszerűen átvesznek egy hajót.

A finn hatóságok a hét elején bejelentették, a nyomozásuk szerint a hajó további kábeleket vágott volna át, ha nem állítják meg, a svéd polgári védelmi miniszter pedig arról beszélt, hogy a Svédország és Litvánia közötti NordBalt kábel környékén is találtak horgonynyomokat, feltehetően a Yi Peng 3-tól.

Nehéz ügy, de a NATO fogadkozik