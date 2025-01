Átverték a magányos öregeket, pszichiátert fizettek le, hagyták, hogy vegyszert igyon a demens gondozott: bűnszervezetben működött az illegális idősotthon Kecskeméten

Szociális munkás, pszichiáter is a gyanúsítottak között van annak az illegális kecskeméti idősotthonnak az ügyében, melyben most zárták le a nyomozást. A bűnbanda a rendőrség szerint ápolásra szoruló, kiszolgáltatott, hozzátartozók nélküli idős embereket csapott be, és csalta ki tőlük a vagyonukat.

A bűnbanda vezetőjét, egy 61 éves asszonyt gondatlanságból elkövetett emberöléssel is gyanúsítanak, mert a beosztottjai az illegális otthonban felügyelet nélkül hagytak egy demenciában szenvedő asszonyt. Az ápolásra szoruló nő vegyszert ivott és meghalt.

Ez az eset még 2021 augusztusában történt, a Kecskeméti Rendőrkapitányság egy évvel később, 2022 nyarán vett őrizetbe hat kecskeméti és egy kiskunhalasi lakost, akik engedély nélkül üzemeltették az idősek otthonát a megyeszékhelyen.

A bűnbanda 59 éves kiskunhalasi tagja volt a szociális munkás. Ő szűrte ki a potenciális áldozatokat: olyan sértetteket választott, akiknek nem voltak hozzátartozóik, vagy nem látogatták őket. Az illegális otthon működtetői a gyanútlan emberekkel kétes tartalmú szerződéseket kötöttek, amelyek alapján az ingó és ingatlan vagyon átszállt a csalókra.

Az ügyletekhez valótlan tartalmú elmeszakértői véleményeket is csatoltak, az iratokat ellentételezés fejében igazságügyi szakértő állította ki - áll a rendőrség közleményében.

Az elkövetőket 16 rendbeli csalás és csalás kísérlete, valamint a gondatlan emberölés mellett gondozási kötelezettség elmulasztásával, pénzmosással, közokirat-hamisítással és vesztegetéssel gyanúsítják.

A rendőrök a nyomozás során ingatlanokat, készpénzt, autót vettek zár alá. Az elkövetők egyelőre szabadlábon vannak, a rendőrök mindannyiuk ellen vádemelést javasoltak, és az iratokat átadták az ügyészségnek.