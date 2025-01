Trump éppen egy olyan világszervezetet lehetetlenít el az első intézkedései egyikével, amelyikkel kivételesen jó viszonyt ápol a magyar kormány

Donald Trump friss amerikai elnök az egyik első intézkedésével kilépteti az Egyesült Államokat az Egészségügyi Világszervezetből (WHO). Nem csak a világ, de az USA is sokat veszíthet a WHO elhagyásával.

Viszont miközben a magyar kormány úgy általában mostanában már elég rossz véleménnyel van a világszervezetekről, de éppen a WHO-ról feltűnően jó véleménnyel van.

Nem meglepő, hogy Trump főként a „covid-járvány és más globális egészségügyi válságok rossz kezelése” tekinti egyik első számú ellenségének a WHO-t, a másik panasza a szervezettel szemben „a sürgősen szükséges reformok elfogadásának elmulasztása, valamint a WHO-tagállamok nem megfelelő politikai befolyásától való függetlenségének bizonyítására való képtelensége”.

photo_camera Tedrosz Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója és Szijjártó Péter Fotó: Szjjártó Péter/Facebook

A magyar kormány viszont éppen a covid miatt értékeli nagyra a WHO-t. A világszervezet amúgy is szerzett egy jó pontot azzal, hogy 2013-ban kitüntette Orbánt „a dohányzás elleni küzdelemért". De 2020 óta a magyar kormány nemzetközi hangja, Szijjártó Péter csak szuperlatívuszokban beszél a WHO-ról, rendszeresen fel is szólal a szervezet közgyűlésén, nem fukarkodva a dicséretekkel.

Pár példa:

„Számos nemzetközi szervezet kudarcot vallott a világjárvány kezelése során, mégpedig azért, mert azt egy geopolitikai-ideológiai háború megindítására használták fel, eközben viszont a WHO, amely mindvégig emberéleteket akart menteni, és ellen tudott állni a külső nyomásgyakorlásnak, jelesre, sőt kiválóra vizsgázott” - értékelt Szijjártó 2021-ben, aligha függetlenül attól, hogy a WHO a kínai Sinopharm-vakcina használatára engedélyt adott. (Trump közben egyébként éppen azzal is érvelt, hogy a WHO túlságosan elnéző volt Kínával szemben a vírus kitörésekor, és ebben az állításban bőven volt is igazság.)

„Jelen helyzetben, a majomhimlő terjedése közepette meg kell őrizni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) professzionális, pragmatikus működését, annak átpolitizálása nyomán ugyanis emberéletek kerülhetnek veszélybe” - mondta a magyar külügyminiszter 2022-ben.

Szijjártó többször hangsúlyozta, hogy személyesen is baráti a viszonya a szervezet főtitkárával, Tedros Ghebreyesusszal, akinek az újraválasztása mellett is lobbizott 2023-ban, „ő ugyanis már bizonyított, hiszen a koronavírus-világjárvány idején sem engedte, hogy a WHO működését átpolitizálják”.

A magyar külügyminiszter azt is mondta, hogy „mivel az elkövetkezendő években semmi sem garantálja azt, hogy ne kellene újra hasonló kihívásokkal szembesülnünk, ezért a WHO jó működése és a mi jó együttműködésünk a WHO-val kiemelt jelentőséggel fog bírni”.

Ekkor jelentették be, hogy a WHO úgy döntött, bővíti budapesti központját, ahol a jövő hónaptól 50 helyett már 100-an fognak dolgozni.

Tavaly a magyar közszolgálati csatorna nézői annyira szerencsések voltak, hogy élőben láthatták Szijjártó Péter felszólalását Genfből, a WHO közgyűléséről, ahol szintén azt hangsúlyozta, hogy az egyik legfőbb tanulság, ami levonható a pandémia éveiből, hogy az emberek egészségét és a járványok elleni fellépést nem szabad politikai vagy ideológiai természetű kérdésnek tekinteni.

De még egészen friss, múlt heti facebookos bejelentkezése volt Szijjártónak, hogy hírt adott arról, egy új vírus miatt telefonon konzultált a WHO vezetőjével, „régi jó kollégámmal és barátommal, Tedrosz Gebrejeszusszal”. Ebben arról írt, hogy „mi nagyra becsüljük a WHO szerepét a globális egészségügyi védekezés terén, a COVID időszakában is kifejezetten jól vizsgázott a WHO és a nemzeti egészségügyi rendszerek együttműködése. Magyarország, a magyar szakemberek is fontos szerepet játszanak a WHO munkájában, a szervezet budapesti jelenléte folyamatosan erősödik is”. Egyébként megnyugtatta őt a főigazgató „az elmúlt napok, hetek rémhíreivel kapcsolatban, és biztosított arról, hogy jelenleg nem fenyeget semmifajta globális egészségügyi vészhelyzet, a médiában oly sokat taglalt vírust a WHO szakértői jól ismerik, az már többször is megjelent hasonló formában, rendszerint a téli időszakokban”.

Az amerikaiak egyébként a legnagyobb befizetői a WHO-nak, a kilépésükkel anyagilag megroppan a szervezet.

Mindeközben az oltásellenes Mi Hazánk már gyorsan üdvözölte, hogy Amerika kilép a WHO-ból.