Több áramot termelt tavaly Európa a Napból, mint szénből

A klímaügyekkel foglalkozó elemzőintézet, az Ember jelentése szerint 2024-ben az EU országainak áramfogyasztásának 11 százalékát elégítették ki napelemek révén, míg a szén égetéséből származó áram mennyisége már csak 10 százalék volt. A földgáz alapú energiaforrások is szorulnak vissza, immár ötödik éve zsinórban, és tavaly 16 százalékát tették ki az EU-s energiamixnek. A Guardian beszámolója szerint a jelentés egyik szerzője, Beatrice Petrovich úgy látja, mérföldkőről van szó, mert a szén nemcsak a legrégebbi áramtermelési forrás, de egyben a legszennyezőbb is.

photo_camera Francia gazdák a napelemek alatt vetett gabonát aratják Fotó: PATRICK HERTZOG/AFP

A megújulók, azaz a szél- és a napenergia együtt 29 százalékát tette ki az EU-s áramtermelésnek, és a 2022-es beesés után újult erőre kapott az atomenergia és a hidroenergia is.

A jelentés azt találta, hogy a 17 országban, ami használt még szenet áramtermelésre, 16-ban csökkent a szén szerepe, és a legtöbb országban elhanyagolható mennyiségben használnak már csak. A két kivétel Németország és Lengyelország, ők közel az EU-s összhasználat háromnegyedéért felelősek, de mindkét országban csökkent éves szinten a szén szerepe, 17, illetve 8 százalékkal.

A földgáz is továbbra is visszaszorulóban van, a 26 országból 14-ben csökkent szerepe az energiamixben. Ez annak ellenére is történt, hogy két évnyi visszaesés után tavaly kicsit ismét nőtt Európa áramigénye. Elemzők szerint ugyanakkor az európai javuló tendenciákat beárnyékolja, hogy a szén szerepe még Kínában, míg a földgázé az Egyesült Államokban növekszik. Az Ember jelentése szerint az EU jó úton halad afelé, hogy teljesítse célját, és 2025-re 400 GW-nyi napenergia-infastruktúrát telepítsen.