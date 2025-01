Újra itt a tavasz: 14 fokkal indul a hét

Még a januárnak sincs vége, mégis 14 fok, sőt akár 18 is lehet hétfőn. Legalábbis az Időkép azt írja előrejelzésében, hogy bár az északi völgyekben még borongós maradhat az idő, máshol több órára is kisüt a nap, és miközben reggel -2 és +9 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben sokfelé 11-18 fokot is mutathatnak a hőmérők.

Kedden is hasonló időre számíthatunk, még úgy is 8-19 fokot mondanak, hogy sokfelé élénk, erős lesz a délies szél. Szerdán és csütörtökön már jöhet elszórtan egy kis gyenge eső, és már csak 9-15, illetve 7-13 fok lesz.