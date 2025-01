Civil célpontokat támadtak az oroszok Kramatorszkban, több mint 10 ember sérült meg

Csütörtök délelőtt orosz rakéta csapódott a kelet-ukrajnai Kramatorszk központjába, a katonai közigazgatás helyi vezetője szerint a támadásban legalább 13 ember megsérült, közülük ketten még gyerekek.

A város, aminek a háború előtt 147 ezer lakosa volt, jelenleg az ukrán ellenőrzés alatt tartott Donecki terület ideiglenes székhelye, ezért az oroszok fontos célpontnak tartják. A szomszédos Csasziv Jar településen már 10 hónapja heves harcok folynak, és az Institute for the Study of War legfrissebb jelentése szerint az orosz erők szerdán is folytatták az előrenyomulást. Ha a stratégiai fontosságú város elesik, az megnyithatja az utat a megszállóknak Kramatorszk felé. (Pravda)