A parkolósáv és a járdaszegély közé költözik a bringasáv a Nagykörúton

Európai uniós forrásból újul meg a Nagykörút Nyugati tér és Boráros tér közötti része, ennek során fizikailag védettekké válnak a bringasávok, zöldebb és biztonságosabb útvonalat hoznak létre a gyalogosok és a bringások számára, derül ki a BKK tájékoztatásából, amelyben bemutatják, hogyan újul meg a Nagykörút.

A fejlesztés során az autósoktól fizikailag elválasztott, minimum két méter széles bringasávok jönnek létre, amelyek biztosítják a kényelmes előzést, a parkolósáv mellett pedig marad elég hely arra, hogy az autók kinyíló ajtajai ne okozzanak kellemetlenséget.

photo_camera Fotó: BKK

A kerékpársávok mentén szakaszosan biztosítva lesz a rendezett parkolás és rakodási lehetőség is egy multifunkcionális sáv létrehozásával. Itt alakítják ki a kerékpár- és rollertámaszokat, a Mol Bubi, és Mobi-pontokat, itt állhatnak majd meg az áruszállítók a rakodásokhoz, illetve ide pakolhatják ki a társasházak a kukáikat is szemétszállítási napon. Emellé még egy 80 centiméter széles biztonsági sáv is védi majd a kerékpárosokat.

A Telex cikke szerint a betorkolló mellékutcáknál csomóponti kiemelések is lesznek, ami annyit tesz, hogy az autók egy bukkanóra felhajtva tudnak majd csak lekanyarodni a Nagykörútról a mellékutcákba (és onnan ki), a járda és a kerékpárút viszont a bukkanóval emelt szinten folyamatosan halad. Így a sofőrök kénytelenek lelassítani minden ilyen bukkanós kanyarodásnál.

photo_camera Fotó: BKK

A projekt 4,5 milliárd forintból fog megvalósulni, a tervezett ütemezésről a BKK közleménye a következőket írja:

5-7 hónap a tervezési közbeszerzés lefolytatása

15-18 hónap a tervezés, amely során elkészülnek a kivitelezési tervek

6-9 hónap a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

15-18 hónap a kivitelezés, melynek pontos ideje és ütemezése a műszaki tartalomtól és organizációs tervtől függ.

Vagyis 3-4 év múlva, 2028-2029 környékére készülhet el a nagykörúti fejlesztés.