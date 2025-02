Hivatalosan is kizárták a grúz parlamentből az ellenzéki képviselők négyötödét

Erős napja volt szerdán a Putyin- és Fidesz-szövetséges kormánypárt dominálta grúz parlamentnek.

A Grúziai Álom frakciója ugyanis a plenáris ülés nyílt szavazásán megszüntette az ellenzéki képviselők négyötödének mandátumát.

Ez csak azért nem puccs és világbotrány, mert az ellenzék eleve nem vett részt a Ház munkájában, mivel csalásnak tartják a tavaly őszi választásokat, az ellenzék képviselőinek négyötöde decemberben ráadásul saját maga kérte, hogy hivatalosan is szüntessék meg a mandátumukat az illegitimnek tartott törvényhozásban.

A 150 fős parlamentben 89 képviselői helye van a Grúziai Álom nevű populista, Nyugat-ellenes, oroszpárti kormánypártnak. A maradék 61 helyen 4 ellenzéki párt, illetve pártkoalíció osztozik. Vagyis osztozna. Ebből 3 frakciója szűnt meg szerdán hivatalosan is. Független sajtójelentések szerint a negyedik, Gakharia Grúziáért nevű, 12 fős pártfrakció vezetője, a névadó Giorgi Gakharia, aki a Grúziai Álom színeiben korábban az ország miniszterelnöke is volt, azt nyilatkozta, hogy továbbra sem akar részt venni az egypárti parlament munkájában. A Gakharia Grúziáért annyiban különutas az ellenzéken belül, hogy bár ők is csatlakoztak a parlamenti munka nyitóülés óta tartó bojkottjához, de ők decemberben nem nyújtottak be a mandátumuk megszüntetésére vonatkozó kérelmet.

A Ház arról is döntött, hogy három kormánypárti képviselő kilép és formailag ellenzéki frakciót alkot.

Szintén a parlamentben jelentette be Mamuka Mdinaradze a Grúz Álom főtitkára, hogy az egypárt milyen törvények meghozatalára készül a következő két hónapban. Úgy tűnik, hogy a Vlagyimir Putyin informális befolyása alatt álló országokban nagyon hasonló a forgatókönyv, első helyen ugyanis a médiatörvény jelentős szigorítását említette annak érdekében, hogy teljesen letiltsák a médiatermékek és a civil szervezetek külföldi finanszírozását. A leendő törvény a tartalomba is jelentősen beleszólna, a populista pártvezető ugyanis azt ígérte, hogy az biztosítani fogja a „média objektivitását”.

Mdinaradze a drogtörvény komoly szigorítását is belengette azzal, hogy a fogyasztókat tervezik szigorúen büntetni. Módosítani tervezik a bevándorlási szabályokat is. Ezen kívül minden törvényből ki fogják venni azokat a passzusokat, amik bizonyos eljárásokban kötelezővé teszik civil szervezetek bevonását.