A farmerbotrány után most a sakkvilágbajnoki címen veszett össze Magnus Carlsen csapata a Nemzetközi Sakkszövetséggel

A Magnus Carlsen közreműködésével szervezett Freestyle Chess Grand Slam Tour úgy döntött, nem osztanak világbajnoki címet, a módosítás után a versenyen részt vevő játékosoknak így már nem kell aláírniuk a lemondó nyilatkozatot, posztolta X-re a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE).

Ha az ember nem követte közelebbről, hogy mi történt a nemzetközi visszhangot kiváltó farmerbotrány óta, valószínűleg nem sokat értett a fenti közleményből, pedig a poszt az elmúlt évek egyik legabszurdabb sakkbotrányának lezárását jelentheti – márpedig a sakkbotrányok elég abszurdak tudnak lenni.

photo_camera Ding Liren volt kínai világbajnok és Magnus Carlsen a 2024-es Frestyle Chess bajnokságon. Forrás: Freestyle Chess

A botrány eredője, hogy a sport legjobbjaként elismert norvég Magnus Carlsen az utóbbi hónapokban többször is összefeszült a főleg orosz vezetésű FIDE-vel. A konfliktus azonban azzal eszkalálódott igazán, hogy Carlsen aktív részvételével, a FIDE-t megkerülve több topjátékos elkezdett szervezni egy új grand slam sorozatot egy egyre népszerűbb kísérleti formában. Ez lényegében az a Fischer random sakk, amit még Bobby Fischer talált ki. A szokásos alapfelállás helyett az, hogy a bábuk a játék elején hol állnak, véletlenszerűen dől el – a formátum hívei szerint a közel 960 variációval meg lehet újítani a jól begyakorolt megnyitások miatt sokaknak egyre unalmasabb hagyományos sakkot.

Már a farmerbotrányként elhíresült incidenst is sokan az új szervezet és a FIDE közötti ellentét megmutatkozásaként értékelték. (Carlsen nem volt hajlandó folytatni a New York-i rapid-világbajnokságot, miután megbüntették a farmernadrágja miatt.) Január közepén azonban kitört a közleményháború, a FIDE ugyanis kifogásolta, hogy a február elején kezdődő, egész éves Freestyle sorozat nyertesét a szervezők világbajnoknak akarták nevezni – márpedig a világbajnoki cím kiosztására a FIDE szerint egyedül ők jogosultak.

photo_camera Magnus Carlsen farmerben.

Fontos tudni, hogy a világ sakkbajnokságainak és programjainak közel mindegyikéért, valamint a játékosok pontozásáért is a FIDE felel. „Bár mindig is nyitottak voltunk a magánszervezetekkel és kezdeményezésekkel való együttműködésre a sakk-közösségen belül, a FIDE megtartja legfőbb szerepét a szabályok, címek és minősítések tekintetében. A FIDE státusza és globális felelőssége a sakk-közösséggel szemben egyértelmű és nem vitatható” – írták január 22-én.

A legfőbb probléma azzal volt, hogy a Freestyle chessnek is nevezett formátum korábbi világbajnokságait a FIDE rendezte, így a világbajnoki cím kiosztását is a saját hatáskörének tartja. Nem mellékes ugyanakkor, hogy a világbajnokságot az utóbbi években a FIDE nem tudta megrendezni: 2023-ban még kiírtak egy pályázatot a szervezésre, de a meccs elmaradt, és egyébként is, a korábbi rangadók között is hosszú évek teltek el. Kapva a lehetőségen Carlsen és társai jelentős tőkét, játékosokat és potenciális marketingértéket szerezve az új versenysorozatnak komoly versenytársat jelentenek a FIDE-nek – hiába beszéltek eleinte békés egymás melletti létezésről.

A lemondási nyilatkozat

Az atomot a már idézett januári posztban dobta le a FIDE: Eszerint a 2025-2026-os sakkvilágbajnokság résztvevőitől elvárják, hogy aláírjanak egy kiegészítő szerződést, amely szerint a FIDE által nem jóváhagyott sakkvilágbajnokságokon való részvétel a két egymást követő FIDE-világbajnoki ciklusból való kizáráshoz vezet. Kivéve Magnusék 2025-ös Freestyle Chess Grand Slam Tourja esetében.

A kivételt a FIDE egyfajta baráti gesztusként tálalta, mondván, a más világbajnokságoktól való eltiltás a korábbi szerződésekben is megtalálható volt, a kivételt pedig a feszültségek elkerülése miatt engedték meg. Ez a rész nem teljesen világos: a FIDE főigazgatója keddi interjújában már azt mondta, hogy az újdonság annyi, hogy most tisztázták, milyen szankciók is járnak a más világbajnokságon való részvétel után. A lemondási nyilatkozatként emlegetett szerződés határidejét február 3-ra tették, hiába kérték a február 7-én induló Freestyle Chess Grand Slam Tour szervezői, hogy adjanak még időt a tárgyalásokra.

photo_camera Fotó: SANKHADEEP BANERJEE/NurPhoto via AFP

A FIDE nyilatkozata erős reakciót váltott ki a sakkvilág nagyobb szereplőiből. Hikaru Nakamura sakknagymester, a Freestyle formátum korábbi világbajnoka például nem volt hajlandó aláírni a szerződést, mondván, hiába a kivétel, az a későbbiekben megszervezett versenyektől továbbra is eltiltaná őket. Egy másik érv a szerződés aláírása ellen az volt, hogy a lemondási nyilatkozattal a FIDE lényegében beismerte, hogy nincsenek kizárólagos jogai a sakkvilágbajnoki cím kiosztására, és azért zsarolja a játékosokat, hogy ellehetetlenítse a versenytársait.

A pénzről szól?

A Freestyle Chess részéről január 28-án érkezett a válasz: a projekt mögött álló német üzletember, Jan Henric Buettner nyílt levélben állt bele a FIDE két orosz vezetőjébe, Akragyij Dvorkovics elnökbe (korábbi orosz miniszterelnök-helyettes) és Emil Sutovsky főigazgatóba a tárgyalási módszereik miatt.

photo_camera Jan Henric Buettner, a Freestyle Chess mögött álló vállalkozó a németországi szállodája előtt. Fotó: MARCUS BRANDT/dpa Picture-Alliance via AFP

„Ha a FIDE-nek valóban a Világbajnoki címmel lenne problémája, akkor a hasonló esetekben is fel kellett volna lépnie, például a Bughouse Világbajnokság ellen, amelyen olyan játékosok is részt vettek, mint Ting Li-zsen [korábbi világbajnok]. Ez a fajta következetlenség rámutat a FIDE valódi motivációjára: a pénzre” – írta Buettner, aki szerint a FIDE korábban visszautasította a Freestyle Chess százezer dolláros felajánlását, mondván, ötszázezer alá nem mennek.

photo_camera Fotó: KEVIN LIM/SPH Media via AFP

Mikor erről kérdezték, Sutovsky azt mondta, hogy nem arról volt szó, hogy adott összegért a FIDE eladná a világbajnoki cím kiosztásának jogát, „különben bárki rendezhetne világbajnokságot, ha van elég pénze”. Sutovsky szerint azért akartak több pénzt, mert az is felmerült, hogy a Freestyle Chess a FIDE-vel közösen szervezze meg a tornát – az ötletet azonban elvetették

Személyeskedés és be nem tartott ígéretek

Buettner a nyílt levelét azzal zárta, hogy szerinte a FIDE megfenyegette a játékosait és megpróbálta kihasználni domináns piaci helyzetét a nyomásgyakorlásra – egyébként Sutovsky szerint a FIDE épp azért jó, mert nem piaci alapon működik. Buettner megígérte, hogy megvédi a versenyeiken résztvevő játékosokat.

Aztán február 3-án, tehát a FIDE által kihirdetett aláírási határidő napján a FIDE újabb közleményt posztolt, mely szerint hiába a hosszas tárgyalások, a két szervezet képtelen volt megegyezni egymással – az aláírási határidőt azonban kitolták egy nappal. Ebben a közleményben írták meg azt is, hogy amennyiben a Freestyle Chess verseny szervezői eltávolítják a „világbajnokság” és „világbajnok” címeket a versenyükről, a korlátozások a továbbiakban nem vonatkoznak a résztvevőkre.

photo_camera Fotó: ANI/Amit Sharma via Reuters Connect

Erre válaszul a Freestyle Chess új közleményt posztolt, amiben egy WhatsApp beszélgetésrészletet is idézett. A beszélgetésben Akragyij Dvorkovics FIDE-elnök február 2-3-án többször is arról biztosította Buettnert, hogy a tárgyalások jól haladnak, de még meg kell győzni néhány FIDE-vezetőt a közös álláspont kialakításához, és hogy az aláírási határidőt ki fogják tolni.

A beszélgetést állítólag azzal zárták, hogy Arkagyij repülőre szállt, így egy darabig nem tud válaszolni. Buettner a közleményben azzal élcelődött, hogy amíg Arkagyij repült, a FIDE a jóváhagyása nélkül tette közzé a tárgyalások sikertelenségéről szóló posztot. Buettner itt hozta fel először, hogy Arkagyijnak le kéne mondani az elnök pozíciójáról, mert képtelen egyben tartani a szervezetet. Ezután felsorolta, hogy mi is állt volna az Arkagyijjal megegyezett február 3-i közös közleményben, hogy milyen engedményeket tettek volna a FIDE felé.

Ezt a posztot osztotta újra Magnus Carlsen is, aki elmondta, hogy a farmerbotrányos eset előtt Dvorkovics azt az ígéretet tette, hogy bármi is történjék a FIDE és a Freestyle Chess csapat között, annak a játékosokra nem lesz hatással. Magnus részben azért vett végül részt a játékokon, mert a FIDE-elnök megígérte, hogy nem érik retorziók a játékosokat a részvétel miatt, ha pedig a FIDE tanácsa aláássa Dvorkovics ígéreteit, lemond a pozíciójáról. Magnus szerint a lemondási nyilatkozat nyomásgyakorlásnak számít, ezért megkérdezte, Dvorkovics mikor tervez lemondani.

Értetlenség

Aztán egy nappal később a FIDE kiposztolta a cikk elején idézett rövid közleményt, miszerint a Freestyle Chess Grand Slam Tour lemondott arról, hogy világbajnokot nevezzen ki. Magnus vagy a Freestyle Chess egyelőre nem reagált, sokan pedig értetlenül állnak az eset előtt.

Hikaru Nakamura nagymester szerint a konfliktus feloldása jót fog tenni az egyszeri játékosoknak, akik nem akarnak a jogi harcok és a karrierjük veszélyeztetése miatt aggódni. Azonban szerinte a sakk mint versenysport számára nagy veszteség volt, hogy Buettnerék engedtek a FIDE-nek, mert ezzel a konfliktussal elriaszthattak szponzorokat, akik most azt láthatták, hogy a sakk szabályozása továbbra is túlságosan szoros.

A FIDE amúgy is rengeteg kritikát kap a sakkvilág újabb szereplőitől, mondván, a megszokott formátumok és struktúrák nehezen követhetők a laikusok számára, és így nehéz nagyobb nézőtömegeket elérni, szponzorokat bevonzani. Az utóbbi években rengeteg sakkozó csinált karriert Twitchen és más platformokon való élőadásból vagy YouTube tartalomgyártásból és kommentálásból, amivel széles rétegeket tudtak behúzni a sakk világába. A tartalomgyártók többször is kiakadtak a FIDE-re, amely szerintük a konzervatív szabályozásaival elfolytja a sakkbumm nyújtotta új lehetőségeket.