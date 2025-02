Egyelőre kórházban marad Ferenc pápa

Folytatódik Ferenc pápa kezelése légúti fertőzés miatt, az egyházfő mindaddig kórházban marad, amíg szükséges, közölte szombaton Matteo Bruni szentszéki szóvivő. „Meglátjuk, hogy reagál a kezelésre. Nincs kitűzött dátuma annak, hogy mikor jöhet ki a kórházból” – mondta Bruni.

A pápa péntek éjjel nyugodtan aludt, és a láza sem emelkedett, szombaton pedig további kivizsgálás vár rá, írja az MTI.

A 88 éves egyházfőt pénteken szállították be a római Gemelli klinikára, miután több mint egy hete küzd hörghuruttal. A Gemelli a legnagyobb kórház Rómában, ahol külön részleg áll rendelkezésre a pápa kezelésére. 2023-ban ott hajtottak végre sérvműtétet a pápán, és II. János Pált is ott látták el többször is hosszú pápasága idején. A kórház előtt emelt II. János Pál-szobornál szombaton többen összegyűltek, hogy Ferenc pápáért imádkozzanak.

photo_camera II. János Pál pápa szobra a Gemelli kórháznál, ahol Ferenc pápát ápolják Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Ferenc pápa fiatalkorában mellhártyagyulladást kapott és egyik tüdejének egy részét el kellett távolítani. Az elmúlt hónapokban többször is előfordult, hogy megjelent ugyan nyilvános eseményeken, de beszédeit nem maga mondta el, hanem segítői olvasták fel helyette légúti problémái miatt. (MTI)