Zelenszkij: Trump dezinformációs buborékban él

„Sajnos Trump elnök – minden tiszteletem iránta, nagyra becsüljük a nemzetét és őt is – egy dezinformációs buborékban él” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra, hogy Donald Trump kvázi Ukrajnát hibáztatta háborúért.

photo_camera Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Trump azt mondta: „Ma azt hallottam, hogy »ó, hát nem hívtak meg minket a tárgyalásra«. Nos, ti már három éve ott vagytok. Három év után be kellett volna fejeznetek. Soha nem kellett volna elkezdenetek. Megállapodhattatok volna.” Ehhez még azt tette hozzá, hogy Zelenszkij támogatottsága 4 százalék körül állhat.

Zelenszkij utóbbira hozott adatokat, egy legutóbbi felmérés szerint az ukránok 58 százaléka bízik benne. „Tehát ha valaki most le akar váltani engem, az nem fog működni” – mondta. Említette, hogy Oroszországból rengeteg dezinformáció érkezik, és úgy tűnik, ezeket az USA-val is megosztják. Azt mondta, adatokat fognak gyűjteni a világ vezetőinek támogatottságáról, hogy ellensúlyozzák az orosz félretájékoztatást. Figyelmeztetett továbbá a „Trump mellett álló dezinformációs körre”, ahova szerinte a magyar és a szlovák kormányhoz kötődő képviselők is tartoznak.

„Ez mind aggasztó. Mindent azért tesznek, hogy Ukrajna gyenge legyen.”

Az ukrán elnök azt mondta, az Egyesült Államok a tárgyalással segít Putyinnak kijutni a globális elszigeteltségből, ami szerinte eddig teljesen jogos volt az Ukrajnával szembeni teljes körű inváziójuk miatt. Szerinte Oroszország továbbra is „a bűnös fél”, „nem lehet tisztára mosni őket, mint a pénzt”.

Zelenszkij cáfolta Trump állítását, miszerint az USA 500 milliárd dollárt adott Ukrajnának, és ellenezte az ötletet, hogy „ásványkincsekben visszaadják” ezt az összeget. A Telegraph kedden nyilvánosságra hozta a szerződést, amit Trumpék a támogatásért cserébe ajánlottak, de az Ukrajna gazdasági gyarmatosítását jelentené. „Nem adhatom el az államunkat” – mondta Zelenszkij, aki kész „egy komoly dokumentumon” dolgozni, ha az tartalmaz biztonsági garanciákat.

Ugyan tárgyal az EU-val Ukrajna támogatásáról, és erős üzeneteket is kapott, de szerinte NATO a legerősebb biztonsági garancia. A szövetségen kívüli elméleti viták pedig nehézségükbe ütköznek, nem tudnak és nincs is idejük új rendszert kidolgozni. „Még idén biztonsági garanciákat akarunk, még idén véget akarunk vetni a háborúnak.”