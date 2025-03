10 nőt kábítószerezett be és erőszakolt meg egy londoni diák, a brit rendőrség szerint még 50 áldozata lehet

10 nő elkábítása és megerőszakolása miatt ítéltek el egy londoni PhD-hallgatót Londonban és Kínában, a brit rendőrség szerint pedig további 50 áldozata is lehet - írja a Guardian. A 28 éves Zhenhao Zou-t, aki videóra is vette a támadásait miután elkábította áldozatait, szerdán, több mint 18 órás tanácskozás után ítélte el az Inner London Crown Court esküdtszéke.

Egy magas rangú rendőrségi forrás szerint a nők ellen elkövetett erőszakos cselekményeinek mértéke Nagy-Britannia történetének eddigi legsúlyosabb esete lehet. A nyomozók pedig még mindig vizsgálják a bizonyítékokat, újabb áldozatok után kutatva.

Zou-t három nő megerőszakolásáért ítélték el Londonban és hét nő megerőszakolásáért Kínában, 2019 és 2024 között. Zou a legtöbb támadását filmre vette, a videók pedig kulcsfontosságú bizonyítékként szolgáltak a perben, ami az elítéléséhez vezetett. Az elkövetőre több év börtönbüntetés vár.

Áldozatainak többségét, akik a videókon eszméletlenek vagy kábult és kiszolgáltatott állapotban vannak az általa adott kábítószerektől, egyelőre nem azonosították. A hatóságok a nyomozás kezdete óta további videókat találtak, és úgy vélik, hogy ezeken további 50 támadás látható. A nyomozók szerint a nemi erőszakok felét Nagy-Britanniában - szinte biztosan Londonban - követte el, és áldozatai kínai származású fiatal nők voltak.

Zou azt mondta az esküdtszéknek, hogy az extrém pornó fogyasztója volt, akit leginkább az eszméletlen nőkkel való szexről készült videók, valamint az erőszakos szerepjátékok izgattak fel. Zou-t egyelőre 11 nemi erőszakért ítélték el. Bűnösnek találták továbbá 10 esetben extrém pornográfia birtoklásában, három esetben voyeurizmusban, azaz más személyek szexuális együttléteinek titkos megfigyelése miatt, valamint három esetben a nemi erőszakok elkövetéséhez használt butándiol birtoklásában. A férfit összesen 28 vádpontban találták bűnösnek.

Eközben pedig tovább folyik ellene Nagy-Britannia vélhetően legnagyobb nemi erőszakkal kapcsolatos nyomozása. A bíróságon Zou, aki a University College Londonban tanult mérnöknek, azzal dicsekedett, hogy „havonta öt új szexuális partnere van”. A Metropolitan rendőrség felhívást intézett mindenkihez, aki attól tart, hogy a látszólag sármos, jómódú diák áldozata lehetett, hogy vegye fel velük a kapcsolatot.

Kevin Southworth, a Met felügyelője szerint Zou „ragadozó és gyáva” volt, és az egyik legrettenetesebb elkövető, aki ellen a rendőrség az utóbbi időben nyomozott. Mint elmondta körülbelül 50 olyan videót vizsgáltak meg, amikről úgy vélik, hogy további támadásokat tartalmaznak, valamint 1660 órányi mandarin nyelvű felvételt és 9 millió közösségi médiaüzenetet. „Néhány nő talán nem is tudja, hogy áldozat volt” - mondta Southworth.

Az ügyész, Catherine Farrelly KC szerint Zou elsőre tiszteletreméltónak és úriembernek tűnhetett, de a valóság más volt.

„Ő egy báránybőrbe bújt farkas volt, és minden nő rémálma” - mondta.

„Olyan férfi volt, akit szexuálisan izgatott, hogy szexeljen egy alvó nővel... és szexuálisan izgatott a nemi erőszak gondolata. Ő egy sorozatos nemi erőszaktevő, egy ragadozó. Ital vagy kábítószer segítségével tette magatehetetlenné a nőket”.

Az egyik videón például látható volt, ahogy az egyik áldozata könyörgött, hogy hagyja abba, Zou-t azonban nem érdekelte a nő szenvedése. „Tényleg nem akarom ... könyörgöm, ne tegye ezt” mondta a nő, mire Zou annyit mondott, hogy „ne lökdössön, nincs értelme ... itt nagyon jó a hangszigetelés”.

Az első nő 2023. november 18-án ment be a rendőrségre feljelentést tenni, azonban Zou-t ekkor még nem tartóztatták le, és két nappal később Kínába repült. Végül 2024 januárjában tért vissza az Egyesült Királyságba, ahol ekkor már egyből letartóztatták. Ezután házkutatást tartottak Zou londoni otthonában, ahol jelentős mennyiségű MDMA-t, butándiolt, ketamint és alprazolamot találtak. A rendőrség számos designer ruhát is talált, némelyiken még rajta volt a címke, valamint egy dobozt, ami vélhetően az áldozatai „emléktárgyait” tartalmazta.

Zou a tárgyalás során öt napon át tanúskodott, ami alatt számtalanszor változtatta meg a vallomását. A rendőrségi kihallgatáson például még azt állította, hogy azért volt nála randidrog, mert azt hidratálóként használta a száraz bőrére, ám az esküdtszék előtt már azt állította, hogy a drogot arra használta, hogy betépjen, amikor szórakozni ment. A szert valójában a támadások végrehajtásához használta.