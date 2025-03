Áfacsalás és EU-s pénzek elcsalása miatt emeltek vádat több borászattal szemben

Több hazai borászat is érintett abban a költségvetési csalásos ügyben, amelyben a Fővárosi Főügyészség még 2024 novemberében emelt vádat 11 fővel szemben. A Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben európai uniós pályázatokból származó pénzekről is szó van, a Telex úgy tudja, egy nagyobb szekszárdi borászat vezetője is a vádlottak között van.

A vádirat szerint a borászatok 2019 és 2021 között túlárazott, illetve valójában el nem végzett munkákról és be nem szerzett eszközökről kiállított, valótlan tartalmú számlákat használtak fel hazai és EU-s támogatások megszerzésére, valamint teljesítések igazolására, illetve adócsalást is elkövettek.

A Telex azt írja, hogy a nagyobb szekszárdi borászat – ami információik szerint érintett az ügyben – a honlapja szerint többször is sikeresen pályázott EU-s támogatásokra, két cégével három pályázaton is nyert, ezekből összesen közel 240 millió forint támogatást vett fel.

A nyertes pályázatokról a magyar állam döntött: a GINOP-pályázatok (gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program) irányítását és felügyeletét a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság végzi. Ez korábban a Varga Mihály vezette Pénzügyminisztériumhoz, majd a Miniszterelnökséghez tartozott, 2024 óta pedig a Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumon belül működik.

A lap kereste az ügyben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot és a NAv-ot is, de kérdéseikre nem kaptak választ.

A Fővárosi Törvényszék egyelőre csak annyit közölt, hogy még nem tűzték ki az első tárgyalási napot.