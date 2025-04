Netanjahu korruptnak és rothadtnak nevezte a büntetőbíróságot, Orbán szerint a szabadság szigete vagyunk

Az izraeli miniszterelnököt háborús bűnökkel gyanúsítják, érvényes nemzetközi elfogatóparancs van ellene, Budapesten mégis díszsorfallal fogadták. A magyar kormány Benjamin Netanjahu tiszteletére bejelentette, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból, aminek alapítója volt. Ezzel Burundit és a Fülöp-szigeteket követjük, akik a véreskezű vezetőiket védték. A magyar lépés az amerikai-izraeli kampányt követi, ők már Putyinhoz hasonlóan kriminalizálnák is a nemzetközi igazságszolgáltatás intézményét. Ilyen a szelektív szuverenitásvédelem: a magyar kormány most is akkor beszél politikai beavatkozásról, ha a barátait vonnák felelősségre, fordított esetben hallgatnak, ezzel az emberi jogok védelmét, a nemzetközi bűncselekményekkel szembeni fellépést és az európai soft powert is kritikus pillanatban próbálják gyengíteni.