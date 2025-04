Az év étele receptje: végy néhány menőnek gondolt kifejezést egy receptkönyvből, adj hozzá némi népiest, majd az egészet bolondítsd meg Erős Pistával

Életemnek abban az önfeledten sokkoló szakaszában, amikor egyedülálló apa voltam, néhányszor kísérletet tettem arra, hogy főzzek. Kevésbé voltam lelkes és ügyes, mint Urfi Peti kollégám, egyszer például még egy sima tejberizzsel is nagyobbat buktam, mint Matolcsy Ádám a nemzeti bank kirablásával. Ezt csak azért említem meg, hogy ne tűnjek olyan Benke Laci bácsi-i értelemben vett sznob internetes megmondóembernek, akinek konfitált Michelin-csillag volt a jele az óvodában.

De még én is felhúztam a szemöldökömet, amikor szembejött velem az MTI-nek hála a hír, hogy mi lett Magyarország étele 2025-ben. Az erdélyi mesterek Kun földeken barangolva ételcsodája a leírása alapján olyan eklektikus ételcsodának tűnik, amiben – beleértve a fantázianevet is – minden nemzeti és gasztronómiai közhely benne van, amitől a magyar gyomor egy szívként dobban meg a Kárpát-medence valamennyi étkezőasztalánál. Beleértve az Erős Pistát is. De tényleg.

Jöjjön hát az étel leírása, enyhén à la Kétszáz étel ábránd (nagy Levin-módra) stílusban, nem unalmas, száraz leírásban:

„Pirított szenes-nemes bárányrolád, vadalmaforgáccsal füstölve, hecsedlis barnamártásban úsztatva. Erős Pistával sütött márványos kosárkába töltött, ízletes paszternákpüré, birsalmapálinkával pirított erdei mogyoró morzsával megszórva, pankós csicseriborsó fasírttal. Narancsos répakrémre fektetett, habzó vajban pirított bébi zöldségekkel.”

Sorról sorra bukkannak fel a gasztronómiai és népies közhelyek: bárány, hogy valami különleges hús legyen, birsalmapálinka, hogy pálinka is legyen, de azért különleges is, hecsedlinek hívott csipkebogyó, meg olyan, a menő receptekből ismert kifejezések, mint barnamártásban úsztatva vagy répakrémre fektetett, persze narancsosra. És végül a Szent Grál: az Erős Pista. Anélkül nincs is jól megsütött márványos kosárka, nemde? (A Vegeta ételízesítő nincs nevesítve, de hagyni kell valamit a 2026-os mezőnynek is, gondolom.)

Desszertnek a versenyről szóló MTI-hír további bekezdéseit is ideidézem: „A Szamos Mátyás Tányérdesszertverseny győztese a Cukor Csipke Kommandó »Sofia« desszertje lett. A Magyarország itala versenyen László Bernadett koktélja és a Szicsek Szőlő pálinka diadalmaskodott. Asztalos István szervező hangsúlyozta: új lendületet szeretnének adni a magyar konyhaművészetnek, ellensúlyozva azt a tendenciát, hogy az éttermekben gyakran háttérbe szorulnak a hazai ízek.”