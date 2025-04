Dire Straitsre verették hajnali háromig a főlelátón a Liverpool focistái

Részletes beszámolót közölt az Athletic arról, hogy a Liverpool focicsapatának játékosai, köztük Szoboszlai Dominik, milyen bulival ünnepelték a bajnoki címet.

A helyszín a hazai stadion főlelátóján található Carlsberg Dugout nevű bár volt, ami nagyjából úgy néz ki, mint az újépítésű magyar stadionok VIP-szekciója, itt egy videó róla.

Laza este volt, beszédek sem voltak. A játékosok családtagjai is velük ünnepeltek és megjelent pár közeli barát is. A Liverpool fő tulajdonosa, az amerikai John W. Henry és a felesége, Linda Pizzuti is tiszteletüket tették, de aránylag hamar leléptek. Az este hamar átcsapott önfeledt táncolásba, a DJ-től bármit lehetett kérni. Még az elején letolták a Sultans of Swinget a Dire Straitstől, ami a csapat nemhivatalos öltözői győzelmi indulójának számít, amióta a kapus Allison felvette a playlistjére és egyszer lejátszotta a többieknek.

Nagyot mentek az egyes játékosokról szóló szurkolói dalok, óriásit tomboltak például Virgil van Dijk dalára:

és a Bella Ciao dallamára írt Luis Diaz-megaslágerre:

Az Athletic tudomása szerint Arne Slot edző állta a szavát, a meccs utáni sajtótájékoztatón ugyanis azt ígérte, hogy „egy-két-három pohár sört" biztos le fog gurítani.

A divatdiktátor Van Dijk a klubmelegítőben tolta le a bulit, sok játékos az erre az alkalomra készült, CHAMPIONS 2024-2025 feliratos mezekben mulatott.

A nagy ünneplés közben volt, aki pár percre leszökött a gyepre vagy kiült a lelátóra, hogy feldolgozza a történteket, így tett például Van Dijk és Konaté is. Közben a szurkolók is kitettek magukért: a stadion melletti utcákat a lefújás után három órán át lezárva tartották a forgalomtól, akkora volt az ünneplő tömeg.

Az egész hajnali 3 tájáig tartott, akkor hirtelen elszállt az adrenalin. Aki pedig esetleg azon aggódna, hogy Darwin Nunez tényleg pezsgőt locsotl-e Mohamed Salah-ra,az megnyugodhat, a klub készült az ünneplésre és a muszlim játékosok kedvéért alkholmentes pezsőket készítettek be a locsolkodáshoz.