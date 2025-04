Borzasztó rossz gazdasági adat érkezett: repülőrajt helyett visszaeséssel indult az első negyedév

Magyarország bruttó hazai terméke az idei első negyedévben a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,4 százalékkal visszaesett éves összevetésben. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal mérséklődött – közölte szerdán a KSH az idei első negyedéves adatot. A nyers adatok szerint is csak stagnálással indult az év.

Ez még csak egy úgynevezett első GDP-becslés, ami egy rövid gyorsjelentés, részletesebb adatközlés majd június 3-án lesz az első három hónap gazdasági folyamatairól.

A gazdaság így az elmúlt négy negyedévből háromban visszaesett negyedéves alapon. A 2022-es választások óta eltelt 11 negyedévből – 2022 harmadik negyedévétől számítva – 7 olyan volt, amikor zsugorodott a magyar gazdaság. Ilyen rossz sorozatot nemhogy az elmúlt 15 évben, de az 1990-es évek eleje óta nem láttunk.

Az előzetes elemzői várakozások éves és negyedéves alapon is 0,3 százalékos növekedésről szóltak, de a szakértők várakozásai széles tartományban szóródtak. Az éves mutatóra –0,4 és 0,5 százalékos becslések is érkeztek, míg a negyedéves változást –0,1 és 0,6 százalék közé várták. A legpontosabban Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője prognosztizált, aki éves alapon a legrosszabb, mínusz 0,4 százalékos előrejelzést tette, és ő volt az egyetlen, aki negyedéves összevetésben is csökkenést várt.

Nagy Márton gazdasági miniszter stílusosan április elsején ismertette legújabb prognózisát, ami 0,5 százalékos növekedésről szólt.

Tavaly az év egészében 0,6 százalékkal nőtt, de év közben még technikai recesszióban volt a magyar gazdaság (a II. és III. negyedév is visszaesést hozott). A tavalyi első negyedévben még 1,6 százalékos volt az éves és 0,5 százalékos a negyedéves GDP-növekedés, az idei adat, főleg éves összevetésben ettől jócskán elmaradt.

Mint a mostani jelentésből, de a korábbi havi ágazati adatközlésekből is látszik, a GDP-t még mindig lefelé húzza az ipar teljesítménye. A márciusi adatot még nem ismerjük, de januárban 3,9 százalékkal, míg februárban 8,7 százalékkal esett vissza az ipar az előző évhez képest.

Az építőipar szintén mínuszban zárta a januárt és februárt is, januárban 9,6 százalékos, februárban 4,5 százalékos volt a visszaesés.

A szolgáltatások közül a kiskereskedelem minden bizonnyal hozzájárul a GDP-bővüléshez, éves alapon januárban és februárban is szép növekedést mutatott (4,7 és 3,3 százalékosat), igaz, februárban januárhoz képest már visszaesett a bolti forgalom. A turizmus viszont, bár ebben az időszakban kicsi a súlya, már egyenlőtlenebb képet mutatott: a januári és februári növekedés után márciusban csaknem 6 százalékkal visszaesett a vendégéjszakák száma.