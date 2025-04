Idén is a TheVR vezeti a legértékesebb influenszerek listáját

Harmadszor készítette el a Forbes a legértékesebb magyar influenszerek listáját, az első helyen pedig harmadszor is a debreceni csapat, a médiabirodalommá vált TheVR szerepel. A kezdetben két, most ötfős csapat videójátékozással kezdte, de mára rengeteg mindent csinálnak, van népszerű reggeli műsoruk a Twitchen, techcsatornájuk és podcastjük is. Emellett idén saját menüjük is volt a McDonald'sban, saját dizájnos dobozzal, csúcsminőségű reklámszpottal.

photo_camera A már ötfős TheVR három tagja: Pisti, Jani és Bazsi. Fotó: TheVR/Facebook

Megőrizte második helyezését Whisper Ton, aki amellett, hogy hadarós stílusával a TikTok megkerülhetetlen arcává vált, táncos vetélkedőt nyert a TV2-n, országjáró turnéra ment és saját üdítőmárkát is alapított. A dobogó harmadik fokán pedig JustVidman áll, ami az eddigi legerősebb szereplése. Ő kezdetben mint rajzfigura milliós megtekintésekkel parodizálta a katasztrofális androidos alkalmazásokat vagy az eBay legjavát, majd arcot is rakott YouTube-csatornájához.

Idén főként a TikTokról érkeztek a lista újoncai – Dordzsceren Csingisz (7.), Radics Zsombor (8.), Stumpf Patrik (10.), Rétegi Tícia (19.) –, ami a lap szerint nem meglepetés, hiszen a márkák média- és influenszerköltései is nagyot ugrottak a sokak által használt platformon.

Megőrizte helyét a húszas listán Nessaj (5.), a Pamkutya (7.), a Jólvanezígy (9.), Zsozéatya (11.), Abosi Barna (13.), Makk Adrienn (14.) és Körcsönyei Polla (16.) is, egy év kihagyás után pedig Dancsó Péter (17.) is visszajutott a húsz legértékesebb influenszer közé.