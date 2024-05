Továbbra is a TheVR vezeti a legértékesebb magyar influenszerek listáját, Dancsó Péter már nincs a top 20-ban

A Forbes idén is összeállította a legértékesebb influenszerek listáját, az első helyen tavalyhoz hasonlóan ismét a Fábián István és Komzsik János vezette TheVR végzett. A kezdetben két, most háromfős csapat videójátékozással kezdte, de mára rengeteg mindent csinálnak, van népszerű reggeli műsoruk a Twitchen, techcsatornájuk és podcastjük is.

A második - tavaly harmadik - a főleg TikTokon aktív Whisper Ton lett, hadarós stílusával a platform megkerülhetetlen arcává vált. Tavalyi ötödik pozíciójához képest két helyet javított Nessaj, aki főleg videójátékos tartalmakat gyárt a YouTubera és a Twitchre. A Forbes azt írta róla, hogy „nem véletlen húzott márkát és webshopot a pingvineknek becézett követőire pingvin feliratos ruhákkal, ajándéktárgyakkal, és a márkáknak is érték, hogy egyre több célcsoportot le tud fedni”.

Újonnan került fel a listára a Twitchről Zsozéatya, valamint a Jólvanezígy, illetve a youtuberek közül Magyarósi Csaba és Szirmai Gergő is. Tavalyhoz képest kiszorult a húszas mezőnyből Viszkok Fruzsina, Csecse Attila, valamint Dancsó Péter is, aki manapság inkább az amerikai követségen megjelenő influenszereknek szólogat be.