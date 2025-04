Repülőrajt helyett technikai recesszióba süllyedhet a magyar gazdaság

Borzasztóan rossz gazdasági adatot közölt reggel a Központi Statisztikai Hivatal, Magyarország bruttó hazai terméke az idei első negyedévben a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,4 százalékkal visszaesett éves összevetésben. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal mérséklődött.

link Forrás

Ez még az elemzőket is meglepte, hiszen egyedül a raiffeisenes Török Zoltán számított arra, hogy negyedéves bázison csökkenhet a gazdaság teljesítménye. Ezzel szemben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter április elején 0,5 százalékos növekedésre számított. A kellemetlen adat nem hozta zavarba a minisztert, a háború elviselhetetlen pénzügyi terheivel és az Európai Unió elhibázott gazdaságpolitikájával magyarázta azt.

Nyeste Orsolya, az Erste elemzője szerint azonban teljesen másról árulkodik a szám: gyenge gazdasági alapfolyamatokról és strukturális problémákról. „Az előző negyedévekre jellemző tendencia nem változott: a termelő szektorok gyenge teljesítményét a szolgáltatások tudták valamelyest ellensúlyozni, de ez most önmagában kevésnek bizonyult a jobb adathoz” – írta kommentárjában.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy „ebben az adatban még nincsenek benne a vámháború lehetséges negatív hatásai, melyek a GDP-re nézve további lefelé irányuló kockázatot jelentenek az elkövetkező negyedévekben”.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint is nagyon kellemetlen meglepetést jelentenek a mostani adatok, és bár a részletekre még várni kell, az „összkép elég gyenge” így is. A szakember szerint a második negyedéves kilátások is kedvezőtlenek. Az ipar esetében azért, mert a megrendelések elmaradnak az egy évvel korábbi szinttől. Emiatt a második negyedévben az ágazat teljesítménye negatív tartományban maradhat. Az építőipar szerződésállománya sem utal arra, hogy éles felpattanás jönne a szektorban.

„Ráadásul a kereskedelmi háború alakulása a második negyedéves kilátásokat is bizonytalanná teszi. Nem beszélve arról, hogy a mezőgazdaság is komoly sokkokkal szembesül az elmúlt hónapokban. Elég a fagykárokra, a relatíve aszályos eddigi időszakra, valamint ragadós száj- és körömfájás járvány hatásaira gondolni” – fogalmazott a szakértő.

Ezek alapján a második negyedévben halvány, 0,3-0,5 százalékos növekedésre számítanak, az egész évet tekintve lefelé módosították a várakozásukat is. Eddig is 2 százaléknál kisebb növekedésre számítottak, de „most viszont már az is kérdéses, hogy egyessel kezdődik-e majd ez az adat”.

Ugyanígy járt el az Amundi Alapkezelő is. Kiss Péter befektetési igazgató a kommentárjában jelezte, az 1,9 százalékos növekedési várakozásukat érdemben csökkenteni kell. A friss adatról és a kilátásokról azt mondta, „a negatív folyamatok tovább erősödtek az első negyedéves növekvő globális gazdaság- és kereskedelempolitikai bizonytalanság miatt. Ha a magas szintű bizonytalanság a második negyedévre is áthúzódik – amire van esély, hiszen az amerikai adminisztráció 90 napos halasztást adott a viszontvámokra –, akkor az újabb technikai recessziót jelenthet az év első felében Magyarországon.”