Magyar Péter nem támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását

A Tisza párt nem ért egyet saját uniós pártcsaládjának, a néppárti állásfoglalásnak több pontjával Ukrajnával kapcsolatban, így a gyorsított uniós csatlakozással sem - írja Magyar Péter, miután a Fidesz hosszú ideje próbálja beletolni őt az ukránpárti álláspontba.

Az erről szóló közleményét a Tisza elnöke arra húzta fel, hogy szerinte „a miniszterelnök és a propaganda szokás szerint végig hazudta az utóbbi két napot”; konkrétabban Magyar azt cáfolja, hogy a Tisza képviselői megszavazták volna az Európai Néppárt valenciai kongresszusának határozatát, amely kiáll Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása mellett.

Annak, hogy valóban azt állította-e konkrétan a Fidesz, hogy a Tisza megszavazta ezt a néppárti határozatot, mi hirtelen nem találtuk nyomát, de az biztos, hogy a néppárti határozat miatt támadták őket: Menczer Tamás például arról posztolt, hogy „a Tisza Párt - mint a Weber által irányított Néppárt tagja - köteles támogatni Ukrajna felvételét az EU-ba. Gyorsított pályán. Ez a Weber-csicskák sorsa.”

Magyar Péter posztjából ugyanakkor az derül ki, hogy a Tisza EP képviselői valamiért nem vettek részt ezen a néppárti kongresszuson, így a határozatot sem fogadták el.

Azt, hogy a távolmaradásuk eleve összefüggött-e azzal, hogy Valenciában Ukrajnáról is napirenden volt egy szavazás, nem tudjuk, de Magyar most azt is bejelentette, hogy a pártja nem is ért egyet a néppárti állásfoglalás több pontjával, így a gyorsított uniós csatlakozással sem.

photo_camera Magyar Péter a kijevi Majdanon 2024 júliusában. Fotó: Facebook / Magyar Péter

„Két okból sem. Ukrajna jelenleg háborúban álló ország, és szinte semmilyen csatlakozási feltételnek nem felel meg, és minden tagjelölt ország egyenlő elbánásban kell, hogy részesüljön”

- írja Magyar Péter, és hozzáteszi, hogy „a Tisza párt már többször jelezte, hogy amennyiben minden feltétel ismert, és Ukrajna uniós csatlakozása időszerű kérdéssé válik, akkor ügydöntő, jogi kötőerővel bíró népszavazás kiírását kezdeményezi”. Arról, hogy ezt mikor és milyen feltételek esetén tartja Magyar időszerűnek, a tisza elnöke nem osztott meg részleteket.