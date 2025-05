Veszélytelen játékok

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb hétvégi történésekkel, legérdekesebb cikkeivel. Egyéb hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Beszélgettünk Windisch László ÁSZ-elnökkel, aki az MNB elleni vizsgálat kapcsán többek között arról beszélt, hogy olyan szakmaiatlan és döntésre alkalmatlan előterjesztést még nem nagyon látott, mint amivel egy 200 milliárdos befektetésről döntöttek.

Hadházy Ákos egyórás tüntetést tervez keddre, már beszédek sem lesznek. Kicsavarták a szivárványos zászlót a Momentum elnökének kezéből Debrecenben. Magyar Péter szerint Polt Péter már nem sokáig lesz legfőbb ügyész, Kocsis Máté pedig úgy védte be Poltot, hogy közben mégsem cáfolta a távozását.

Magyar Péter édesanyját is gyalázza a Vadhajtások.

Erdélyi Tisza

A sajtószabadságot Erdélyben is meggyilkolták, mondja az első erdélyi Tisza sziget szervezője, a színész Kátai István. Szerinte sokan csendestársként sem mernek csatlakozni, mert félnek munkahelyük elvesztésétől. 2022-ben 90 százalék fölött szavaztak a Fideszre Erdélyben.

Amerika

A Signal-cset csak az utolsó csepp volt a pohárban, már az Irán elleni héjáskodás miatt elege lehetett Donald Trumpnak a kirúgott nemzetbiztonsági tanácsadó Michael Waltzból. Az amerikai elnök újranyitja az Alcatrazt, és a külföldön gyártott filmeket is megadóztatja, de most legalább arról beszélt, hogy nem akar harmadik ciklust, ellenben posztolt egy AI-val generált képet magáról, ami pápaként ábrázolja.

Pressman a CNN-en beszélt arról, Tiborcz jó úton halad afelé, hogy az ország leggazdagabb embere legyen.

Orosz-ukrán

Letelt Donald Trump második elnökségének első száz napja, ez alatt minden korábbinál többet beszélt a világ az ukrajnai békéről. Béke egyelőre nem lett, a fronton tovább folyik a húsdarálás. Takács Márk katonai szakértő összefoglalója.

Volodimir Zelenszkij arra kérte Orbánt, hogy ne akadályozza a csatlakozásukat az EU-hoz, és ne szóljon bele az életükbe. Erre Orbán kijevi emlegetve szólt be Zelenszkijnek. Kiderült, hogy az ukrán elnök Donald Trumppal légvédelmi rendszerekről tárgyalt Ferenc pápa temetésén, Vlagyimir Putyin pedig reméli, hogy nem kell atomot dobnia Ukrajnára.

Lavrov egy olyan könyvhöz írt előszót, ami lényegében a teljes litván állam létezését vonja kétségbe.

A háború kitörése után az orosz állami tévécsatornát, a Russia Todayt a Nyugaton szinte mindenhol betiltották. A Novaja Gazeta utánajárt, hogy milyen módszerekkel igyekszik a propaganda ennek ellenére is megszólítani és befolyásolni az amerikai és európai közönséget.

A Sátán segglyukán szabadesésben átzuhanás feneketlen kútjában vagyok.

Törésvonal

Így múlik el az EU dicsősége? A kilencvenes évek elejétől a közép-európai országokban általános egyetértés volt abban, hogy az EU jó, oda kell tartozni. Mára az Unióhoz való viszonyulás vált az egyik legfontosabb belpolitikai törésvonallá.

Gyerekek

Visszaszorult a szabad, nem irányított játék a gyerekek életéből, és ez komoly hatással van arra is, hogy milyen felnőttekké válnak. Az elmúlt években növekvő figyelem kezdett irányulni arra, hogy miért baj ez, és vannak, akik a kalandjátszóterektől remélnek megoldást.

Pop

Katy Perry turnéra indult, a közösségi média meg rávetette magát az énekesnőre. Tényleg az volna a feminizmus halála, hogy egy popénekes kilövi magát az űrbe? Miért nem tud megújulni, és meg kell egyáltalán újulnia?

Sport

Három éve a szakma Real Madridjához igazolt, idén mégis az Atléticónál jár le a szerződése a legjobb magyar férfi bringásnak. Valter Attila 2025-ös szezonja eddig csendes volt, karrierje megtorpant, és most el kell gondolkodnia, hogy merre érdemes folytatni.



Borízű

