Az új-zélandi miniszterelnök betiltaná a 16 éven aluliak számára a közösségi média használatát

Az új-zélandi miniszterelnök ausztrál mintára betiltaná a közösségi média használatát a 16 éven aluliak számára. Az új törvény előírná a platformok üzemeltetőinek, hogy igazolják felhasználóik életkorát. Amennyiben 16 évnél fiatalabb gyermekek számára is engedélyezik a regisztrációt, akár 425 millió forintos bírságot is kaphatnak.

Christopher Luxon kormányfő azt mondta, hogy bár jó dolgok is származnak a közösségi médiából, a platformok nem mindig biztonságosak a fiatalok számára. Mivel a szülők rendszeresen panaszkodnak, hogy aggódnak a közösségi média gyermekeikre gyakorolt hatásai miatt, a gyermekeket meg kell védeni a veszélyektől. Ebből a feladatból pedig a techcégeknek is ki kell venniük a részüket.

photo_camera Christopher Luxon Fotó: MARTY MELVILLE/AFP

A törvényjavaslat kidolgozója, Catherine Wedd azt mondta, hogy Ausztrália példáját akarják követni. A szigetország tavaly novemberben tiltotta be a közösségi média használatát a 16 éven aluli fiatalok számára. Egy tavaly decemberi közvélemény-kutatás alapján egy hasonló lépést az új-zélandiak kétharmada is támogatna.

A hárompárti koalíciót vezető, konzervatív Luxon abban bízik, hogy a törvényjavaslatot nemcsak koalíciós partnerei, hanem az ellenzéket vezető munkáspárt is támogatja majd. A munkáspárt elnöke azt mondta, nyitottak az ötletre. (via The Guardian)