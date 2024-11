Átment az ausztrál szenátuson a törvény, amely betiltaná a 16 év alattiak közösségi média használatát

A szenátus jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely betiltja a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak Ausztráliában.

A törvény értelmében - amely még legalább 12 hónapig nem lép életbe - technológiai cégek akár 50 millió ausztrál dollárra is bírságolhatók lesznek, ha nem tartják be a szabályokat. Bár már több ország is próbálta korlátozni a gyerekek közösségi média használatát, az ausztrál törvény az eddigi legszigorúbb, amiért ilyen magasan határozta meg a korhatárt. A törvény sem az eddigi felhasználók, sem a szülői engedélyek tekintetében nem tesz engedményeket.

Miután a törvényjavaslat csütörtökön késő este 34 szavazattal 19 ellenében átment a szenátuson, visszakerül a képviselőházba, ahol a kormánynak többsége van, ami azt jelenti, hogy biztosan átmegy.

A jogszabály egyelőre azt nem határozta meg, hogy pontosan mely platformokat tiltják be, az erről szóló döntés a kommunikációs miniszter hozza majd meg. A játék- és üzenetküldő platformok, valamint a fiók nélkül is elérhető oldalak mentesülnek a tilalom alól, ami azt jelenti, hogy például a YouTube valószínűleg megmenekül.

Anthony Albanese miniszterelnök szerint a jogszabályra azért van szükség, hogy megvédjék a fiatalokat a közösségi média ártalmaitól, amit a szülők körében végzett közvélemény-kutatások is megerősítettek.

A kritikusok azonban azt mondják, hogy a tilalom működésével kapcsolatos kérdések - és annak a magánéletre és a társadalmi kapcsolatokra gyakorolt hatása - megválaszolatlanok maradtak. Arra is figyelmeztettek, hogy a korlátozások könnyen megkerülhetők olyan eszközökkel, mint például a VPN, amellyel a felhasználó tartózkodási helyét el lehet rejteni. A szabályokat kijátszó gyerekeket azonban nem fogják büntetni. (BBC)