Első körben nem kapta meg a kancellárrá választáshoz szükséges többséget Friedrich Merz

A német parlament alsóháza első körben nem választotta meg kancellárnak Friedrich Merzet. A Német Szövetségi Köztársaság 1949 óta íródó történelmében ez az első alkalom, hogy egy kancellárt nem választottak meg az első körben.

Merz a kedd reggeli titkos szavazáson első körében 310 szavazatot kapott a szükséges 316 helyett a 630 fős Bundestagban, így elsőre nem választották meg kancellárnak. Ez azért különösen kellemetlen számára, mert a leendő koalíciós kormányát alkotó pártoknak összesen 328 képviselője van a parlament alsóházában. Mivel ellenzéki képviselőből 302 van, és 307-en szavaztak nemmel, legalább 5 kormánypárti képviselő is Merz ellen szavazott.

Merz egyáltalán nem számolt ezzel a forgatókönyvvel. Hétfőn azt mondta, akárcsak Helmut Kohl 1994-es 4 mandátumos többsége, az ő mostani 12 mandátumos többsége is elegendő lesz az első körös megválasztáshoz, mert végül igennel szavaznak majd a kormánypárti képviselők.

Merz jelöltségéről második körben szavaznak. A szavazást 14 napon belüli időpontra írhatják ki. Ha másodszor sem szerzi meg az abszolút többséget, a harmadik körben már relatív többséggel, vagyis a jelenlévő képviselők többségének szavazatával is kancellárrá választhatják.

photo_camera Friedrich Merz az eredmény bejelentése után Fotó: RALF HIRSCHBERGER/AFP

Az eseményt Merz politikai ősellensége, Angela Merkel is a helyszínen tekintette meg. Merkel 2002-ben vette el a frakcióvezetői posztot Merztől, akit annyira megviselt a későbbi kancellár CDU-n belüli hatalomátvétele, hogy még azon is elgondolkodott, alapít egy saját pártot.

A pártalapítás helyett végül 12 évig az üzleti világban dolgozott. A politikába csak azután tért vissza, hogy Merkel bejelentette visszavonulását. Terhelt közös múltjuk miatt óriási elégtétel lehetett volna Merz számára, hogy Merkel szeme láttára választják meg kancellárnak.

photo_camera Angela Merkel Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

A váratlan eredmény miatt a nap előre tervezett programja is felborult. Merz az eredeti terv szerint a Bellevue palotába ment volna, hogy Frank-Walter Steinmeier köztársasági elnök hivatalosan is kinevezze kancellárnak. Ezután a Bundestagban tett volna esküt, majd Steinmeier a minisztereit is kinevezte volna.

Az új kormány tagjai délután vették volna át a minisztériumok vezetését a régi kabinet minisztereitől. Merz alkancellárja, egyben pénzügyminisztere a tervek szerint a Szociáldemokrata Párt (SPD) társelnöke, Lars Klingbeil lesz.

Merz szerdán, első teljes kancellári munkanapján Franciaországba és Lengyelországba utazott volna. Pénteken pedig Brüsszelben találkozott volna az Európai Bizottság elnökével és a NATO főtitkárával.

