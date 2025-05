Az Egyesült Államok és Kína tárgyalóasztalhoz ül, hogy kezdjenek valamit a vámháborúval

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Jamieson Greer kereskedelmi főtárgyaló ezen a hétvégén Svájcban találkozik He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel, aki a kínai gazdaságpolitika első számú irányítója. A megbeszélés a Reuters szerint az első lépést jelentheti a globális gazdaságot megzavaró kereskedelmi háború megoldása felé.

A Washington által kedden késő este bejelentett, majd Peking által később megerősített találkozó hírére emelkedtek az amerikai részvényindexek határidős árfolyamai, míg a kínai és hongkongi tőzsdék is erősödéssel kezdtek szerdán.

A tárgyalásokra hetek óta fokozódó feszültségek után került sor, amelyek következtében a világ két legnagyobb gazdasága között az áruimportra kivetett vámok jóval 100 százalék fölé emelkedtek, amit Bessent kedden leegyszerűsítve kereskedelmi embargónak minősített.

A tárgyalócsoportok várhatóan a szélesebb körű vámok csökkentését fogják megvitatni – közölte a Reuters két, a tervekhez közel álló forrása. Szó lehet majd bizonyos termékek vámjainak eltörléséről, de akár az Egyesült Államoknak arról a döntéséről is, amely megszüntette az úgynevezett de minimis vámmentességeket az alacsony értékű importra.

A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint „a globális elvárások, Kína érdekeinek, valamint az amerikai ipar és fogyasztók vonzerejének teljes körű figyelembevétele alapján Kína úgy döntött, hogy újra kapcsolatba lép az Egyesült Államokkal”. A minisztérium szerint „van egy régi kínai mondás: Hallgasd meg, mit mondanak, és figyeld meg, mit tesznek. Ha az Egyesült Államok egy dolgot mond, de aztán mást tesz, vagy megpróbálja a tárgyalásokat álcaként használni a kényszerítés és a zsarolás folytatására, Kína abban nem lesz partner.”

Kína gazdasága számára nagy a tét, mivel hatalmas gyáriparát már most is a vámok nehezítik. Számos elemző rontotta az ázsiai óriás 2025-ös gazdasági növekedési előrejelzését, míg a Nomura befektetési bank figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi háború miatt akár 16 millió munkahely is elveszhet Kínában.