Kékvillogós autókkal flexelnek a turai kastélynál, amit úgy tűnik, Tiborczék átállítottak luxusvadászatra, miután hotelként befuccsolt

„A LUXE WILDERNESS páratlan luxusszolgáltatásokat kínál vadászatokhoz: ötcsillagos szálláshelyekkel, kifinomult gasztronómiai élményekkel és személyre szabott programtervekkel. A luxusra, a magánszféra védelmére és a biztonságra helyezve a hangsúlyt, garantáljuk az Ön kényelmét, miközben lélegzetelállító tájakat fedezhet fel – elsősorban Magyarországon, de akár világszerte is. Élvezze az igényeihez igazított, egyedi programokat egy felejthetetlen kikapcsolódásért.”

Ez a bemutatkozó szöveg az új brand honlapján, amely arra utal, hogy a Tiborcz-cégcsoport tulajdonában álló az egykori Schossberger-kastély „új funkciót” kapott: luxusvadászatot kínál.

photo_camera A Luxe Wilderness főoldala.

Erre a fejleményre Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában. A honlap szerint négyfajta szolgáltatást kánálnak.

1. Luxusvadászat

Erről azt írják: „Megközelítésünk középpontjában olyan kalandok megtervezése áll, amelyek minden ügyfél egyedi igényeire szabottak – a vadfajták kiválasztásától a vadászati módszerekig.”

2. Exkluzív szállások

Itt azt írja a honlap: „Ezek az ingatlanok gyakran egyedi építészeti megoldásokkal rendelkeznek, és lenyűgöző helyszíneken találhatók – például érintetlen tengerpartokon, nyugodt hegyvidékeken vagy pezsgő városközpontokban.” Hogy miért így fogalmaznak, nem világos. Ebből következhet az is, hogy más helyszíneken is terveznek luxusvadászatokat szervezni, de az is, hogy AI-generálta ezt a szöveget anélkül, hogy bárki átnézte volna a luxus szolgáltatást kínáló honlapot.

3. Különleges élmények

Erről a programok menűpontból derül ki több. Aszerint április 24-26 között a Magyar Honvédség Különleges Erői adtak elő a Luxe Wilderness luxus vendégeinek valamilyen programot, ami – ahogy Hadházy képviselő is fogalmaz – „azért kérdéseket vet fel”.

4. Személyre szabott szolgáltatások

Ebben azt írják, egyedi felszereléseket is biztosítanak a vendégeiknek. Hogy ez kiterjed-e az állami autók használatára, nem tudni, de az oldalon közzétett videós promófilmben kékvillogós konvoj hozza a magángéptől Turára a vendégeket.

Márpedig Magyarországon megkülönböztető fény- és hangjelzéseket használó járművek csak a kiemelten fontos közfeladatok ellátása miatt közlekedhetnek. Az oldalról amúgy hiányzik az adatvédelmi szabályzat közzététele is.

Tiborcz István és Orbán Ráhel turai kastélya tavaly október óta nem működik hotelként. Akkor az alkalmazottak egy részét is elküldték. Orbán Ráhel a BDPST Zrt. kreatív igazgatójaként nyilatkozott is arról, hogy szálláshely és rendezvényhelyszín együtt nehezen volt fenntartható Turán. „A turai egykori Schossberger-kastély üzemeltetése kapcsán egy nagy kihívással szembesültünk már a kezdetektől. Érzékelni lehetett azt a patthelyzetet, hogy mi történik akkor, ha egyszerre két különböző szegmenset próbálunk kiszolgálni” – mondta akkoriban. Még úgy sem sikerült jövedelmező hotelt kialakítani az egyik legszebb magyar kastélybol, hogy Tura testülete nevetségesen alacsony idegenforgalmi adót, vendégéjszakánként kevesebb mint 600 forintot állapított meg a településen, ahol egyetlen szállásadó van: a miniszterelnök lányának és vejének vállalkozása.