Tarr Béla mondja az idei Pride megnyitóbeszédét

A Budapest Pride Facebook-oldalán jelentették be kedden, hogy a 2025-ös rendezvényen Tarr Béla mond majd megnyitóbeszédet. A filmrendező szerint a Pride a szabadságról szól, ezért érzi úgy, hogy ott a helye az idei megnyitón.

Hétfőn derült ki az is, hogy a megnyitóestet Lilu, az RTL műsorvezetője konferálja majd. Ő erről ezt írta az Instagramon: „Arra a kérdésre, hogy miért vállaltam, el... A válasz nagyon egyszerű. Mert a mi felelősségünk, hogy milyen országot építünk a gyerekeinknek. Hogy felülünk-e az óriásplakátok, hírek stb. platformok gyűlöletkeltésének és propagandájának. Vagy inkább gondolkodunk, szolidárisak vagyunk, és ezt tanítjuk a gyerekeinknek otthon. És igen, mindenki egyesével megteszi, amit tud egy jobb országért, és nem elfordítjuk a fejünket.”

Március 18-án szavazta meg a parlament a Pride betiltását célzó törvényjavaslatot. Orbán Viktor február végi évértékelőjén jelentette be, hogy „a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő”. Karácsony Gergely főpolgármester erre reagálva azt mondta, idén is lesz Pride Budapesten. A szervezők pedig azt mondták, Pride volt, van és lesz is.